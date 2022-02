PSG - Real : De bonnes nouvelles pour Paris avant le choc !

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 05:10

Mauricio Pochettino garde des motifs d’espoir avant le choc PSG - Real mardi prochain en huitièmes aller de la Ligue des champions.

Le Real Madrid cale avant sa venue à Paris

Au lendemain du court succès de Paris contre le Stade Rennais (1-0), le Real Madrid descendait dans l’arène ce samedi. Contrairement à son prochain adversaire en Ligue des champions, le club espagnol ne s’est pas rassuré avant cette affiche européenne. Samedi, les Merengues ont été tenus en échec par Villarreal à La Ceramica. Pas de bon augure pour le club madrilène à trois jours du choc PSG - Real. Carlo Ancelotti déplore le manque de réalisme de ses poulains contre le Sous-marin jaune. « Nous avons manqué d’un peu d'adresse. Avec un peu plus de chance, nous aurions pu marquer aujourd’hui. Nous avons eu trois face à face avec le gardien, deux barres transversales... Je suis préoccupé si l’équipe n'a pas les occasions pour marquer. Nous en avons eu et avons cherché à marquer. Nous avons besoin d’être plus efficaces », regrette le coach du Real.

Le souhait de Carlo Ancelotti pour PSG - Real

Contre Villarreal, Carlo Ancelotti était privé de son homme providentiel Karim Benzema, touché à la cuisse gauche. En son absence, c’est Gareth Bale qui a été aligné en pointe aux côtés de Vinicius et Asensio. Bien que satisfait de la performance du Gallois. Le tacticien italien espère compter sur KB9 mardi contre le Paris Saint-Germain. « Nous devons attendre et voir ce qui se passe dans les prochains jours. J’espère que nous allons pouvoir récupérer tout le monde. Bale a eu sa chance et en a profité. Il a bien joué, il aurait mérité de marquer et a été dangereux en attaque. Il a bien fait ce que je lui ai demandé », note l’entraîneur madrilène. Reste plus qu’à savoir s’il sera exaucé pour son grand retour au Parc des Princes.