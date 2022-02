PSG - Real : L'énorme recadrage de Pochettino avant le choc

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 07:05

Après sa victoire contre Rennes, Mauricio Pochettino a adressé un message clair aux supporters du PSG en marge du choc contre le Real.

Mauricio Pochettino cartes sur table avant le Real

L’opposition contre le Stade Rennais faisait office de dernière répétition pour le Paris Saint-Germain avant la réception du Real Madrid. Le PSG reçoit le club espagnol mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce rendez-vous, Paris a signé un court succès contre Rennes vendredi. Un but de Kylian Mbappé a suffi aux hommes de Mauricio Pochettino pour venir à bout du club breton. La soirée n’aura toutefois pas été idyllique par les Parisiens dans leur jardin. Le public du Parc n’a pas hésité à dérouler des banderoles hostiles et siffler les joueurs et l’entraîneur parisiens. Le technicien argentin a adressé un message clair aux supporters avant la venue de Madrid. Le successeur de Tuchel appelle à l’union.

« Je veux faire un appel : le club a besoin d’une union très forte. Les supporters sont les plus importants dans un club. On a besoin de cette union. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais on a besoin d’être unis. On est dans une période importante. C’est le moment d'être unis, de penser ensemble, de se battre ensemble. Pour parvenir aux objectifs », a déclaré l’entraîneur parisien selon les propos relayés par L’Équipe.

Neymar apte contre le Real ?

Dans sa sortie, Mauricio Pochettino s’est également exprimé sur le cas de Neymar Jr. L’attaquant brésilien était attendu contre le Stade Rennais. Mais la superstar auriverde n’a même pas été convoquée pour cette rencontre comptant pour la 24e journée de Ligue 1. L’entraîneur du Paris Saint-Germain espère compter sur l’ancien blaugrana contre les Merengues. « On verra dans les prochains jours. Sa récupération est bonne. On espère qu’il sera là. Dans le groupe. Il est important pour nous », a indiqué le coach du PSG.