OL - OGC Nice : Galtier passe aux aveux après la défaite

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 06:40

Christophe Galtier a livré son analyse après la défaite de l’ OGC Nice samedi contre l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium.

L’ OGC Nice chute encore contre Lyon

Fort de son récital contre l’Olympique de Marseille (4-1), l’ OGC Nice espérait dompter un autre Olympique ce samedi. En déplacement sur la pelouse de Lyon, Nice voulait renouer avec la victoire en championnat après le hold-up subi contre Clermont lors de la dernière journée. Mais les hommes de Christophe Galtier ont aligné une deuxième défaite de rang en Ligue 1. Les Aiglons se sont inclinés au Groupama Stadium contre les Gones. Suite à ce revers, le club azuréen manque l’opportunité de doubler Marseille, dauphin du PSG. Pour l’entraîneur niçois, la prestation de ses hommes à Decines n’était pas de nature à inquiéter les Lyonnais.

Galtier encense Lyon après sa défaite

Christophe Galtier estime que l’Olympique Lyonnais était supérieur à l’ OGC Nice. « Le très haut niveau, c’est ça. Sans rien reprocher aux joueurs, il faut se montrer au niveau et Lyon l’a été ce soir. Pour sortir de ce pressing-là, il aurait fallu être très juste techniquement. On était acculé et on prenait des transitions. L’OL nous est supérieur sur le onze de départ, sur l’effectif », a d’abord lancé l’entraîneur du Gym, admiratif de l’intensité dont ont fait montre les Lyonnais.

« Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs. Ils ont fait énormément d’efforts, mais on a été battus dans tous les domaines. Ils arrivaient à garder le ballon très haut sur le terrain, dans nos vingt mètres. Ils ont été bons en jouant très haut, en prenant des risques. Ils ont été très forts et j’ai presque envie de dire, agréables à voir jouer », reconnaît l’ancien coach du LOSC. Battu par Lyon, Nice va tenter de se relancer contre Angers lors de la prochaine journée.