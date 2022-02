Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2022 à 12:04

Barça Mercato : Xavi lâche sa décision finale pour Ousmane Dembélé

Officiellement écarté par la direction du Barça pour son refus de prolonger, Ousmane Dembélé a été réintégré après intervention de son entraîneur Xavi Hernandez. Le coach catalan est revenu sur ce cas.

Xavi Hernandez va faire jouer Ousmane Dembélé

Xavi Hernandez était face à la presse samedi après-midi, à la veille du derby contre l’Espanyol Barcelone, dans le cadre de la 24e journée de Liga. L’entraîneur du FC Barcelone a notamment été interrogé sur la situation de son attaquant Ousmane Dembélé, mis à l’écart par la direction pour avoir refusé de quitter le club durant le mercato hivernal passé alors qu’il ne veut pas non plus prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.

Contrairement à ses dirigeants, le coach du club catalan ne compte pas punir l’international français de 24 ans et compte bien l’utiliser jusqu’à la fin de la saison.

« J’ai déjà dit que j’avais en tête de le faire entrer contre l’Atlético Madrid, mais j’ai dû faire un changement forcé. Il fait partie de l’équipe et il nous aidera à coup sûr. C’est un problème clos. Je déciderai quand il participera ou non », a déclaré Xavi Hernandez.

Réintégré par son coach, l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund pourrait même faire son retour sur le terrain ce dimanche contre l’Espanyol Barcelone. Du coup de la direction du club culé, le président Joan Laporta soupçonne Dembélé d’avoir un accord avec un autre club pour l’été prochain.

Barça Mercato : Dembélé déjà d’accord avec un club ?

Lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues hivernales, Aubameyang et Adama Traoré, Joan Laporta s’en est pris ouvertement à Ousmane Dembélé et son agent. Dénonçant le comportement du Champion du monde 2018, l’avocat espagnol a avoué que le natif de Vernon avait sûrement conclu un accord avec un autre club en vue d’une arrivée gratuite à l’issue de la saison.

« On lui a proposé une prolongation, avec une très bonne offre. Il s'est ensuite avéré que c'était une question financière, qu'il en demandait plus... Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. Il a reçu une dernière offre d'un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club.... On pense qu'il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué », a expliqué Joan Laporta.

Selon plusieurs sources, le club avec lequel l’ancien Rennais pourrait avoir un accord pourrait être le Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Kylian Mbappé.