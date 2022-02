OM : Salpaoli crée une grosse surprise pour le match à Metz

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2022 à 15:00

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’ OM sera sur la pelouse du FC Metz. Pour ce match, Jorge Sampaoli a créé une grosse surprise dans son groupe.

OM : Alvaro Gonzalez dans le groupe contre le FC Metz

Finalement, il n’y aura pas de sanction sportive à l’encontre d’Alvaro Gonzalez à l'OM. Malgré son interview incendiaire contre l’Olympique de Marseille et son entraîneur, le défenseur central espagnol figure bien dans le groupe de Jorge Sampaoli pour la rencontre de ce soir (20h45) au stade Saint-Sylphorien, en clôture de la 24e journée du championnat.

Même s’il a agacé en interne avec sa sortie médiatique dans les colonnes du quotidien madrilène AS, le joueur de 32 ans n’a pas été écarté pour ce voyage par son coachargentin et ses dirigeants. D’après les informations du journal régional Le Phocéen, l’ancien joueur de Villarreal a été reçu samedi par Pablo Longoria, le président de l’OM, pour une franche discussion.

Visiblement, le club et Alvaro Gonzalez sont parvenus à calmer les choses puisqu’il fait partie du contingent de Sampaoli pour le match de ce soir. Par contre, le défenseur Luan Peres, absent de l’entraînement du vendredi, ne sera pas de la partie contre les Grenats.

Suspendu lors de la lourde défaite contre l’OGC Nice (1-4), en Coupe de France, l'international espoir français Boubacar Kamara signe son retour dans le collectif de l’Olympique de Marseille. Les nouveaux cxhampions d’Afrique sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng font également leur retour avec leurs coéquipiers après un mois d'absence. Et les recrues hivernales Cédric Bamkambu et Sead Kolasinac sont aussi présents.

Le Groupe de l’OM contre le FC Metz

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Kolasinac, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Saliba

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara

Attaquants : Luis Henrique, Bakambu, Payet, Dieng, Harit, Milik, Under.