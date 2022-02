OM Mercato : Alvaro Gonzalez répond sèchement à Longoria

Publié par ALEXIS le 12 février 2022 à 11:13

Sampaoli ne compte pas sur Gonzalez à l’ OM cette saison. Le défenseur ne comprend pas cette décision, surtout après la prolongation de son contrat en 2021.

OM Mercato : Gonzalez accuse Sampaoli et Longoria de trahison

Après une première saison 2020-2021 réussie à l’ OM, Alvaro Gonzalez est en grande difficulté lors de l’exercice actuel. Il ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli qui l’a aligné seulement 6 fois en Ligue 1 cette saison, en 23 journées. Relégué sur le banc de touche l’arrière central est dépité, surtout en raison des efforts qu’il a consentis pour aider l’Olympique de Marseille tant sportivement que financièrement. Et aussi après la prolongation de son bail jusqu’en juin 2024, en mai de l’année dernière.

« Je ne sais pas de quoi je suis victime. Ce que je sais, c'est que le président m'a renouvelé mon contrat et à partir de là, les problèmes de toutes sortes ont commencé », a regretté Alvaro Gonzalez, dans une interview avec AS, tout en révélant ses sacrifices profits de l’ OM. « J’ai dû baisser mon salaire le 31 août 2021 pour qu'ils puissent signer un joueur et même si cela m'a fait mal, je l'ai fait parce que je suis le troisième capitaine de l'équipe et j'ai compris que je devais le faire dans l'intérêt du club et pour mes coéquipiers », a-t-il révélé.

Le défenseur espagnol pointe un manque de respect de la part de Longoria

Et ce n’est pas tout ! L’Espagnol de 32 ans s’est mis à tout déballer, vu le traitement que la Direction du club phocéen et Jorge Sampoli lui infligent. « Plus tard, ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière, bien que je ne le veuille pas […] À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible. Alors que j'ai tout donné pour le club, que j'ai traversé vents et marées […]. À Nice, quand il y a eu l’histoire de la bouteille (sur la tête de Dimitri Payet, ndlr), je me suis impliqué pour tout le monde et j'ai été sanctionné (deux matchs).

L'année dernière à la Commanderie, quand les choses allaient mal (descente violente des supporters, ndlr) et que les ultras sont arrivés, Steve Mandanda et moi sommes sortis pour essayer de leur parler... et voilà comment je suis payé », a martelé l’ancien joueur de Villarreal, avant de conclure par ce souhait : « tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte ».

Pour rappel, Pablo Longoria a tenté de transférer Alvaro Gonzalez au FC Valence en Espagne l’été dernier, mais en vain. En Ligue 1, l’ASSE, Bordeaux et le RC Strasbourg étaient venus aux nouvelles auprès de l’ OM, pour s'attacher les services du défenseur, pendant le mercato hivernal en janvier dernier.