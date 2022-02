PSG Mercato : Vers la signature d’un contrat gigantesque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2022 à 18:25

À trois jours du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid, Marquinhos a évoqué ses discussions avec le PSG pour sa prolongation.

La prolongation de Marquinhos est à « l’étape finale »

Très attaché au Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en 2013 en provenance de l’AS Roma contre un peu plus de 30 millions d’euros, Marquinhos pourrait prochainement signer un contrat de longue durée avec les Rouge et Bleu. S'il fut un temps dragué par le FC Barcelone, et surtout Chelsea où Thomas Tuchel était disposé à investir jusqu’à 80 millions d’euros pour l’avoir, le défenseur central brésilien n’a jamais songé à quitter le PSG pour un autre club européen.

Capitaine des Parisiens et totalement épanoui dans la capitale, le joueur de 27 ans se dirige plutôt vers une prolongation de bail. En effet, selon les informations relayées denièrement par le journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants du PSG et Marquinhos discutent actuellement d'une prolongation de contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, alors que son bail actuel court jusqu’en 2024.

Une tendance confirmée par Nicolò Schira qui assure que les négociations en vue d’un renouvellement du compatriote de Neymar Jr sont à « l’étape finale. » D’ailleurs, le principal concerné ne dit pas le contraire.

PSG Mercato : Marquinhos « terminer ma carrière au PSG »

À quelques jours du choc contre le Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Marquinhos s’est remémoré ses neuf années passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Dans un entretien diffusé ce dimanche sur Téléfoot, l’international brésilien a ouvertement déclaré sa flamme au PSG, le « club de (sa) vie », où il aimerait terminer sa carrière.

« Si je vais prolonger au PSG ? J'espère. Mon envie c'est de rester. J'ai encore de l'envie et de l'énergie pour essayer d'emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire ici n'est pas terminée. J'espère qu'on aura un accord pour la prolongation », a déclaré le protégé de Mauricio Pochettino.

Déjà en décembre dernier, Leonardo, le directeur sportif parisien, confiait au sujet de son compatriote : « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir. »

Le PSG pourrait donc annoncer très bientôt une bonne nouvelle à ses supporters.