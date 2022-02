Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2022 à 22:53

ASSE : Après la victoire, Dupraz s’en prend au coach de Clermont

L’ASSE a battu Clermont (2-1), ce dimanche, au Stade Saint-Symphorien. Après le match, Pascal Dupraz a eu des mots durs pour son homologue clermontois.

Dupraz : « Il est toujours en train de couiner, c’est énervant »

L’AS Saint-Etienne a réalisé la belle opération de la 24e journée de Ligue 1 en allant s’imposer sur le terrain de Clermont Foot, ce dimanche. Et Pascal Dupraz, qui avait des comptes à régler avec son homologue Pascal Gastien ne s’est pas fait prier. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASSE n’a pas pris de gants pour s’adresser à sa cible du jour.

« C’est bien d’avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola », a lancé le coach des Verts avant d’ajouter : « je suis content d’avoir montré à Pascal Gastien qu’un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C’est un super garçon, mais il n’est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c’est énervant. »

Déjà en En décembre 2019, alors à la tête de Caen, Dupraz avait déjà ciblé Gastien, et son fils Johan, à l’issue du match nul entre les deux équipes. « Entre le joueur qui pleure tout le temps et le père qui donne des leçons à tout le monde, à des moments ça soûle », avait notamment lâché Pascal Dupraz. Et visiblement, le coach stéphanois continue d’envoyer des piques à Pascal Gastien.

L’ASSE sort de la zone rouge

L’AS Saint-Etienne n'est plus dernier de Ligue 1 après sa victoire à Clermont et la défaite du FC Metz contre l’OM (1-2). L'effet Pascal Dupraz se fait donc ressentir chez les Verts. Avec sa nouvelle équipe, il croit fermement au maintien en Ligue 1 après trois victoires de suite. Après la 24e journée du championnat, l'ASSE se retrouve désormais à la 18e place avec 21 points.

L'opération survie reste plus que jamais d'actualité dans le Forez, mais la dynamique a changé. Mahdi Camara (71e) et Timothée Kolodziejczak (82e) ont permis à l'équipe de Pascal Dupraz de rentrer de Clermont avec la victoire.