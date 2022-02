Clermont Foot Mercato : Pascal Gastien satisfait du mercato hivernal

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 15:19

Le mercato s'est bien déroulé pour Clermont. Le club s'est renforcé pour se maintenir en Ligue 1. Il est actuellement 15e du championnat.

Pascal Gastien ravi du mercato de son équipe

Pour la première saison de l’histoire du club en Ligue 1, le club de Clermont se débrouille plus que bien. Les Clermontois sont 15es de Ligue 1 avec 21 points, au soir de la 22e journée, ils ont deux points d’avance sur la zone de relégation. Le mercato fut une réussite avec les arrivées de Lucas Da Cunha et Greyjohn Kyei, deux renforts capitaux dans la course au maintien.

L’entraîneur du club explique chez nos confrères de La Montagne qu’il était très satisfait du mercato clermontois. « On a eu les joueurs qu'on souhaitait prendre », indique Pascal Gastien. En plus de ces deux arrivées, trois joueurs ont quitté le club. Jonathan Iglesias a rejoint le Paris FC, Julien Boyer a été prêté à Bastia et Jordan Tell a signé à Grenoble.

Clermont est bien dans la course

Les Clermontois ont déjà réalisé quelques coups d’éclats cette saison. Ils ont débuté avec deux victoires consécutives face à Bordeaux et Troyes. Ils sont restés invaincus jusqu’à la 5e journée de championnat, lorsqu’ils ont affronté le Paris Saint-Germain. En arrivant au Parc des Princes, les Clermontois étaient sur le podium. D’autant qu’ils ont accroché le match nul au Groupama Stadium.

Clermont a même été victorieux à domicile face au champion de France, Lille. Le seul accroc de leur saison est l’élimination en 16e de finale de Coupe de France face à Bastia pensionnaire de Ligue 2. Les Clermontois ont écarté le Stade Rennais, 2 buts à 1 lors du dernier match. En bref, l’apprentissage se passe bien pour Clermont qui est dans les temps pour se maintenir la saison prochaine en première division. Prochain rendez-vous pour eux, l'OGC Nice, le dauphin du PSG en Ligue 1 ce qui sera un gros test pour la formation de Pascal Gastien.