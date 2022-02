Bordeaux Mercato : Annonce en vue pour la succession de Petkovic

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 01:23

Coach par intérim des Girondins de Bordeaux, Jaroslav Plasil s’est exprimé sur la possible arrivée du remplaçant de Vladimir Petkovic.

Officialisation imminente du nouvel entraîneur des Girondins ?

Vladimir Petkovic a été mis à l’écart après la nouvelle humiliation subie par les Girondins de Bordeaux. Le technicien suisse ne survivra pas à la manita reçue contre le Stade de Reims (5-0) lors de la dernière journée. Depuis, c’est son adjoint Jaroslav Plasil qui assure l’intérim aux côtés d’André Monteiro en attendant son successeur. Sauf surprise, le remplaçant de Petkovic sera David Guion. Le technicien de 54 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Reims la saison dernière. Clément Carpentier révélait notamment que son officialisation pourrait survenir ce lundi. Interrogé sur le sujet après la défaite des Girondins dimanche à Lens (3-2), Plasil a entretenu le mystère.

Des indices sur l’arrivée de David Guion à Bordeaux

L’ancien international tchèque a refusé de se mouiller concernant la signature de David Guion. « Je ne sais pas, ce sont les dirigeants qui annonceront s’il y a des changements ou pas. Nous, on était là jusqu’à dimanche. On a essayé de faire au mieux notre travail avec le staff, les joueurs et le club », a-t-il déclaré sur Prime Video. Pour le journaliste de 20 Minutes, tout serait bouclé pour la succession de Vladimir Petkovic. David Guion aurait déjà donné son aval pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il ne restait que l’aspect financier à régler avant l’annonce de sa venue.

La source évoque un contrat d’un an et demi pour l’ancien coach rémois. Lequel devrait débarquer au FCGB avec Frédéric Bompard, un des fidèles lieutenants de Rudi Garcia. Reste maintenant à confirmer cette signature. Une annonce pourrait tomber dans les prochaines heures du côté du Haillan. Battu à Lens, Bordeaux est la nouvelle lanterne rouge du championnat. Son prochain entraîneur aura pour principal objectif d’éviter la relégation des Girondins en Ligue 2.