Barça Mercato : Barcelone proche d'un coup énorme en Serie A

Publié par Thomas le 15 février 2022 à 15:46

Dans sa volonté de révolutionner son effectif la saison prochaine, le Barça se rapproche d'une signature XXL au milieu de terrain venue de Serie A.

Barça Mercato : Barcelone devant Paris pour un crack de Milan

À la recherche de renforts d’exception pour la prochaine saison, le FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur la signature d’un grand milieu de terrain, censé prendre la relève d’un Sergio Busquets en pleine agonie. Après avoir multiplié ses pistes partout en Europe, ciblant dans un premier temps Denis Zakaria (finalement parti à la Juventus), les dirigeants blaugranas auraient jeté leur dévolu sur l’international ivoirien Franck Kessié, en fin de contrat cet été au Milan AC.

Également ciblé par Leonardo au PSG, le milieu de 25 ans devra rapidement faire un choix quant à sa future destination, lui qui a maintes et une fois refusé de prolonger chez les Rossoneri. Seulement, à en croire la presse espagnole, le Milanais aurait d’ores et déjà donné son feu vert au Barça pour une arrivée gratuite lors du prochain mercato estival.

Le club catalan et le joueur sont en contact depuis décembre. Comme le rappelle Fabrizio Romano sur Twitter, l’international ivoirien n’a toujours pas pris de décision officielle et reste ouvert aux propositions venues de l'étranger. D’autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou des écuries de Premier League seraient aussi sur le coup et proposeraient un salaire bien supérieur à celui du FC Barcelone.

Dybala également dans les plans de Xavi

En plus de Franck Kessié, Barcelone rêve d’enrôler un autre joyau de Serie A, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala. L’international argentin, qui réalise de bonnes prestations actuellement avec la Juventus, devrait prendre une décision à la fin du mois de février, lors d’une réunion planifiée entre ses agents et les Bianconeri. Le joueur n’a jamais caché son envie d’évoluer en Liga, qui plus est au FC Barcelone. Comme l’avance le journaliste Rudy Galetti, le Barça se serait positionné pour l’enrôler gratuitement à la fin de la saison en cas de non-prolongation avec le club turinois. Dans le même temps, la Juve étudierait la possibilité de faire revenir Paul Pogba en Italie.