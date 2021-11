PSG Mercato : Franck Kessié de plus en plus proche du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2021 à 21:51

Annoncé au PSG, Franck Kessié, libre en fin de saison, se dirige plus vers un départ que d’une prolongation avec l’AC Milan.

Le départ de Franck Kessié acté à l’AC Milan ?

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 24 millions d’euros, Franck Kessié devrait quitter l’AC Milan dans les semaines ou mois à venir. D’après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport, les dirigeants du club lombard auraient finalement compris que l’international ivoirien de 24 ans ne prolongera pas son bail qui expire le 30 juin prochain.

Les Rossoneri seraient désormais disposés à laisser partir gratuitement Kessié à la fin de la saison ou lors du prochain mercato hivernal. Si plusieurs clubs sont intéressés par le profil du natif de Ouragahio, le Paris Saint-Germain semble se dégager comme le grand favori pour l’accueillir.

PSG Mercato : Franck Kessié négocie avec le Paris SG

Annoncé dans les plans de plusieurs clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Tottenham, Manchester United et Chelsea, Franck Kessié pourrait finalement atterrir en Ligue 1. En effet, selon Foot Mercato, Leonardo aurait déjà rencontré l’entourage de l’AC Milan à de nombreuses fois afin d’évoquer une possible collaboration et connaître les exigences sportives et financières du milieu de terrain défensif. Le directeur sportif du PSG envisagerait même d’accélérer sur ce dossier à partir du mois de janvier prochain.

Une tendance confirmée par le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, qui assure que Kessié demande un salaire de 9 millions d’euros par an pour prolonger alors que le Milan AC ne lui propose que 6 millions. Intéressé par l’ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma, le PSG serait prêt à lui offrir 10 millions d’euros annuels afin de l’engager pour les cinq prochaines saisons.