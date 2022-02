OM-Qarabag : La compo de Sampaoli, de gros changements annoncés

Publié par Thomas le 16 février 2022 à 16:46

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille joue sa qualification pour la Conference League contre Qarabag. Découvrez la compo de l' OM avec de grosses surprises.

OM : Sampaoli prévoit un gros turnover contre Qarabag

Très décevant en Europa League cette saison, l’Olympique de Marseille a l’occasion de renouer avec le succès dans une compétition européenne ce jeudi. Cette fois-ci ce sera pour la Ligue Europa Conférence que Jorge Sampaoli et ses hommes tenteront de se qualifier face à la modeste équipe du FK Qarabag. Une rencontre qui semble à la portée des Olympiens, mais que le coach argentin ne compte pas prendre à la légère. " L’objectif est de les connaître physiquement, connaître la compétition. Cela me permettra de connaître des joueurs que je n’ai jamais affrontés. Qarabag est l’une des équipes qui a le plus de possession. Il faudra impliquer tout le monde et gagner ", a déclaré Sampaoli en conférence de presse ce mercredi.

Néanmoins, l’ OM devrait bien se présenter avec un onze différent de celui aperçu contre Metz dimanche dernier. Doté d’un effectif plutôt fourni depuis le mercato hivernal, Jorge Sampaoli a annoncé à demi-mot qu’il opérerait un certain turnover face à Qarabag, à commencer dans les buts.

Mandanda enfin titulaire avec Marseille

Absent depuis le 2 janvier (victoire 3-0 contre Chauvigny en CdF), Steve Mandanda devrait bien occuper les cages phocéennes ce jeudi en barrage de Ligue Europa Conférence. Attendu dans les buts contre l’OGC Nice la semaine dernière, l’international tricolore avait finalement vu son coach faire machine arrière et décider de titulariser Pau Lopez.

Cette fois-ci, le joueur de 36 ans devrait bien débuter la rencontre comme l’a indiqué Sampaoli en conférence de presse. " Oui, on pense que Mandanda est apte à retrouver les terrains. Il se sent mieux après sa blessure. On pense que c’est un joueur qui peut profiter de cette compétition avec les échéances à venir. " Ce turnover annoncé devrait offrir de précieuses minutes à d’habituels remplaçants comme Amine Harit, Luis Henrique ou encore la recrue Sead Kolasinac.

Compo probable de l’ OM contre le FK Qarabag :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : P. Lirola, W. Saliba, D. Caleta-Car, S. Kolasinac

Milieux de terrain : Gerson, P. Gueye, M. Guendouzi

Attaquants : D. Payet, A. Milik, A. Harit