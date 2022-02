PSG Mercato : Real Madrid, le Qatar tente un pari fou avec Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 13:57

Le PSG n’a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé. Pressenti au Real Madrid, il continue de discuter avec les dirigeants parisiens.

Mbappé et le PSG discutent pour une prolongation de courte durée

Le Paris Saint-Germain tient à Kylian Mbappé. L’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, est bien décidé à maintenir l’international français en qualité de joueur de l’écurie francilienne. Et la dernière prestation XXL du buteur de 23 ans aurait convaincu le dirigeant qatari de tout mettre en oeuvre afin de conserver son joyau tricolore. Ce mercredi, RMC Sport révèle ainsi que « le dialogue existe bien entre les deux parties ».

Pour convaincre Kylian Mbappé, le Paris SG lui proposerait une « prolongation courte durée » et « un salaire d’un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d’août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l’effectif ». Toujours selon la même source, « pour le moment, le joueur est concentré sur sa saison avec Paris et confirme qu’il est pleinement concentré sur ses performances ».

PSG Mercato : 45M€ annuels pour Mbappé à Paris

La presse espagnole le confirme : le Paris Saint-Germain n'a pas encore dit son dernier mot sur le dossier Kylian Mbappé. En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par la célèbre émission El Chiringuito, des proches de l’Émir du Qatar, qui ont fait le déplacement à Paris pour assister au huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, auraient rencontré les représentants du natif de Bondy avec pour objectif de convaincre le joueur de poursuivre l’aventure en Ligue 1.

Cependant, le quotidien régional Le Parisien rapporte que « plus les jours passent, plus les chances d’un destin commun s’amenuisent » entre le PSG et Mbappé. Le champion du monde 2018 aurait notamment refusé deux offres de renouvellement avec un salaire astronomique de 45 millions d'euros par saison et une prime à la signature d’un montant encore plus élevé, sans toutefois ne rien lâcher. Le partenaire de Lionel Messi souhaitant terminer la saison avant de prendre une décision.