Stade Rennais Mercato : C'est fait ! Le SRFC signe un espoir au milieu

Publié par Thomas le 18 février 2022 à 17:05

Désireux de se tourner vers l'avenir, le SRFC a frappé un joli coup ce vendredi. Le Stade Rennais a bouclé la signature d'un jeune milieu.

SRFC : Un grand espoir rennais signe jusqu’en 2025

Reconnu dans toute l’Europe pour la qualité de sa formation, le Stade Rennais confirme une nouvelle fois qu’il fait confiance en sa jeune génération pour les années à venir. Après les prolongations récentes de Matthis Abline et Junior Kadile, révélée en exclusivité sur Foot sur 7, le club breton a acté ce vendredi la prolongation d’un autre espoir cette fois-ci au poste de milieu de terrain, en la personne de Andy Diouf, issu de la génération 2003.

Initialement sous contrat jusqu’en 2024 chez les Rouge et Noir, l’attaquant de 18 ans a élargi son contrat d’une saison supplémentaire, preuve de la confiance placée en lui par Florian Maurice, le directeur sportif rennais. Formé à l’académie du SRFC qu’il rejoint à l’âge de 15 ans, Diouf est intégré depuis plus d’un an et demi dans le groupe pro. Cette saison, le natif de Neuilly-sur-Seine dans la banlieue parisienne, a déjà pris part à 4 rencontres dont trois matches de Ligue 1.

Le gaucher de 18 ans s’est réjoui de cette signature ce vendredi, soulignant au passage son travail acharné pour être parvenu à cette reconnaissance. " Je suis heureux de prolonger mon contrat. Cela prouve que le club mise sur les jeunes, ça donne un peu plus de confiance. Ça montre à tout le monde que quand on travaille, on peut se faire une place au club. Il faut s’accrocher, c’est la concurrence qui fait progresser. Ça nous pousse à être meilleur tous les jours. On est plusieurs jeunes dans le même cas, on s’entraide beaucoup. Malgré la jeunesse, on veut montrer qu’on peut le faire. On n’est qu’au début, l’objectif est d’avoir de plus en plus de temps de jeu, on travaille pour ça. Je suis bien entouré. Les cadres nous intègrent bien. Je progresse à leurs côtés. Ils n’hésitent pas à nous épauler quand c’est un peu plus compliqué. Je me sens très bien dans ce groupe. C’est une belle satisfaction pour la famille, en plus de l’exploit réalisé par mon frère en Coupe de France. "

Florian Maurice en dit plus sur son jeune protégé

Juste après la prolongation de Diouf, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a évoqué le profil du jeune milieu, qu’il qualifie de " box-to-box, capable, grâce à ses qualités physiques et techniques, de percer des lignes, de faire des différences et de mettre du liant entre la défense et l’attaque ".

" Depuis plus d’un an, il est avec le groupe professionnel et ça se passe très bien, il franchit les étapes une à une et on le voit progresser. Il a fait quelques apparitions cette saison, durant lesquelles il a montré des choses intéressantes. Il est travailleur, il s’entraîne très bien, il a un bon état d’esprit, ce qui est important pour sa progression et pour le groupe. À lui maintenant d’aller chercher un maximum de temps de jeu dans les semaines et mois qui arrivent. Cette prolongation vient confirmer l’envie du club de se projeter avec lui ", a par la suite ajouté le dirigeant breton. Des propos à retrouver sur le site officiel du SRFC.