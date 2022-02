ASSE Mercato : Intégration, repositionnement, une recrue se livre

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 22:35

Sada Thioub, l’une des 7e recrues hivernales de l’ ASSE, s’est confié sur son intégration chez les Verts et son repositionnement en défense.

ASSE Mercato : Sada Thioub déjà décisif à Sainté

Après une première moitié de saison à Angers SCO, Sada Thioub a été prêté à l’ ASSE en janvier, jusqu’à la fin de l’exercice 2021-2022. Il a débarqué chez les Verts en renfort, car l’AS Saint-Étienne est menacé de relégation en Ligue 2. L’ailier droit de 26 ans a intégré immédiatement le groupe de Pascal Dupraz sans temps d’adaptation. Il a disputé 5 matchs en championnat et a été titulaire 3 fois. Mieux, il a délivré une passe décisive lors de la victoire renversante sur Clermont Foot (2-1). L’international sénégalais (7 sélections) a ainsi participé aux trois victoires consécutives qui ont permis aux Verts de quitter la dernière place de relégable en Ligue 2, pour la 18e place de barragiste.

L'ailier ne se plaint pas de son nouveau rôle de piston

Avant le match de l’ ASSE contre le RC Strasbourg (4e), dimanche (15h), Sada Thioub est revenu sur son arrivée dans le Forez, mais aussi son nouveau rôle de piston, dans le couloir droit.« Tout se passe super bien. Je joue, ça facilite les choses », a-t-il déclaré. « Je découvre un nouveau poste, mais ça va. Il me reste des choses à régler, le coach et le staff me parlent beaucoup. J'essaie de donner le maximum. Vu d'où je viens, vu ma première partie de saison, j'accepte ce nouveau rôle. […] Je suis sur le terrain, je prends du plaisir. Le plus important est d'aider l'équipe », a expliqué la recrue hivernale des Stéphanois.

Sada Thioub avait disputé 2 petites minutes en une demie-saison sous le maillot du SCO, avant son prêt à l’ ASSE où il a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Pascal Dupraz. « Forcément, avec l’enchaînement des matchs, les entraînements, je vais de mieux en mieux physiquement . Quand on n’enchaîne pas, c’est plus compliqué, mais je retrouve le rythme progressivement », a-t-il rassuré. Pour rappel, le nouveau N°9 de Sainté a déjà joué 261 minutes en 5 apparitions avec l'équipe ligérienne.