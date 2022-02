ASSE : Diallo dévoile l'objectif de Strasbourg contre Sainté

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 16:15

Le RC Strasbourg se méfie de l’ ASSE, son adversaire de ce dimanche (15h). Habib Diallo l’a fait savoir en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Habib Diallo s'attend à un match difficile à Saint-Étienne

L’ ASSE est sur une série de trois victoires consécutives avant son match contre le RC Strasbourg, au stade Geoffroy-Guichard, dimanche après-midi. Bien que 4e de Ligue 1 en ce moment, le Racing Club Strasbourg Alsace (RCSA) ne regarde pas de haut l’AS Saint-Étienne (19e). Bien au contraire, Habib Diallo et ses coéquipiers se méfient sérieusement des Verts. Ces derniers sont plus que jamais déterminés à prendre des points pour sortir de la zone rouge et assurer ainsi leur maintien dans l’élite. « On m’a dit que l’ ASSE a gagné trois matchs d’affilée, sinon je ne les ai pas vu jouer », a glissé l’attaquant des Strasbourgeois.

Toutefois, il admet que le déplacement dans le Chaudron bouillant s’annonce difficile face à « une bonne équipe » stéphanoise. « Je ne pense pas que ce sera plus simple, quand tu es quatrième et que tu joues les équipes de bas de tableau. C’est plus difficile que face aux équipes du top 10. Tu as plus de pression quand tu es derrière que quand tu es devant pour grappiller des places. C'est pour ça que je dis que c'est plus dur de les affronter », a expliqué Habib Diallo.

L'attaquant du RCSA se contenterait d'un point

Pour finir, le N°20 de l'équipe du coach Julien Stéphan espère évidemment un succès du RC Strasbourg à Saint-Étienne, mais il ne cracherait pas sur le point du match nul. « On va faire tout notre possible pour gagner ou faire match nul. Ce ne serait pas un mauvais résultat de prendre un point là-bas, c’est mieux que zéro », a-t-il déclaré. Notons que l' ASSE était 18e et barragiste avant le coup d'envoi de la 25e journée de L1. Mais grâce au point pris face au LOSC (0-0) en ouverture, vendredi soir, le FC Metz est passé devant les Verts, provisoirement.