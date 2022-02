RC Strasbourg : Stéphan se fixe un énorme défi avant l’ASSE

Publié par Ange A. le 19 février 2022 à 04:35

Entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan a dévoilé son nouvel objectif de la saison à la veille du match contre l’ ASSE ce dimanche.

Julien Stéphan vise un record avec le RC Strasbourg

Quatrième de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg est l’une grosse surprise de cette saison en championnat. Le RC Strasbourg n’accuse qu’un seul point de retard avant son déplacement à Geoffroy-Guichard ce dimanche. Avant d’affronter l’AS Saint-Étienne, Julien Stéphan s’est fixé un nouvel objectif. Arrivé l’été dernier, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a déjà assuré le maintien du club alsacien dans l’élite. Le technicien breton vise désormais un record avec Strasbourg. « Après celui du maintien, nous nous sommes fixés un nouvel objectif : battre le record du nombre de points depuis le retour en L1, soit 49 points [en 2018-2019]. On en a parlé en début de semaine avec le groupe et l'on va tout faire pour franchir la barre des 50 points », a-t-il confié en conférence d’avant-match .

Un Racing amoindri contre Saint-Étienne

Pour battre ce record, Julien Stéphan aura besoin de tous ses hommes. « Il n’est pas évident de devoir composer avec vingt joueurs au maximum, comme ça a été le cas ces dernières semaines. On a été à flux tendu pendant longtemps et ce que les joueurs ont fait en janvier, c’est du très costaud », a déclaré l’entraîneur de 41 ans. Le RCSA devrait néanmoins composer avec quelques forfaits contre l’ASSE dimanche. Touché au tendon rotulien, Ismaël Doucouré sera encore forfait plusieurs semaines selon l’entraîneur alsacien. Gerzinho Nyamsi et Ibrahima Sissoko sont également incertains contre les Verts. Malgré les absences, le coach du RCSA loue l’état d’esprit de ses poulains.

Pascal Dupraz est donc prévenu pour cette rencontre. Le coach stéphanois, qui vise un quatrième succès de rang en championnat, a déjà confirmé trois forfaits contre le RCSA. Il s’agit d’Yvann Maçon, Saïdou Sow et de sa recrue Enzo Crivelli.