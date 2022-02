LOSC Mercato : PSG, Inter Milan, Jonathan David lâche un indice

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2022 à 12:25

Jonathan David figure sur les tablettes du PSG et de l’Inter Milan. Mais l’attaquant du LOSC sait où il veut évoluer en cas de départ cet été.

L’Inter Milan concurrence le PSG pour Jonathan David

Auteur de 16 buts en 33 matches toutes compétitions confondues, Jonathan David réalise une seconde saison de haute volée sous les couleurs du LOSC. Des performances qui ont tout logiquement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens pour l’attaquant de 22 ans. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé l’été prochain, surveillerait la situation de l’international canadien.

D’après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait également intéressé par le profil du buteur des Dogues. Toujours selon la même source, les Nerazzurri seraient même prêts à tenter un coup avec le protégé de Jocelyn Gourvennec afin de rendre son effectif « plus international ». Après s'être penché sur Paulo Dybala (Juventus Turin) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), l'Inter Milan envisagerait désormais de formuler une offre pour Jonathan David à l’issue de la saison. En attendant les propositions du PSG et du club lombard, le principal concerné s’est exprimé sur son avenir.

PSG Mercato : Jonathan David ouvre la porte à la Premier League

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Jonathan David pourrait quitter les rangs de Lille. En décembre dernier, l'agent du natif de Brooklyn, Nick Mavromaras, avait déjà annoncé le départ de son client au terme de la saison. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le joueur formé à Ottawa a ouvertement avoué son attirance pour la Premier League.

« Mon agent ? Il a dit ce qu'il a dit, mais après, je suis sous contrat au LOSC et le plus important reste de finir la saison, de bien la finir. Après, on verra. La Premier League, un championnat qui m'attire ? Oui, je pense que forcément ça attire tout le monde, c'est le championnat le plus compétitif du monde », a déclaré le coéquipier de Timothy Weah. Le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan sont donc prévenus.