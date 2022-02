Barça Mercato : Un défenseur de Xavi lâche sa réponse à Monaco

Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 18:55

En quête de renfort défensif, la direction de l’AS Monaco envisage de frapper un joli coup du côté du Barça en recrutant Sergino Dest. Mais le défenseur catalan a d’autres projets.

Barça Mercato : Sergino Dest pour remplacer Sibide à Monaco

En s’engageant en faveur du FC Barcelone à l’été 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergino Dest souhaite passer un cap dans sa carrière. Mais les choses ne se passent pas comme il l’espérait. Sa deuxième saison sous le maillot catalan est décevante. Le jeune latéral droit américain n’arrive toujours pas à s’imposer et ne rentre pas vraiment dans les plans de Xavi Hernandez.

Face à ce bilan, Sergino Dest et le FC Barcelone pourraient décider de mettre un terme à leur collaboration lors du prochain mercato estival. Cette situation ferait alors les affaires de l’AS Monaco. Les dirigeants monégasques suivent le joueur de 21 ans depuis de longues dates et verraient en lui le digne successeur de Djibril Sidibe, dont le bail expire en juin prochain.Sport révèle que les dirigeants de l’AS Monaco auraient déjà approché leurs homologues du Barça en vue d’un transfert de Sergino Dest. Mais les Monégasques risquent d’essuyer un nouvel échec sur cette piste défensive.

Sergino Dest ne songe pas à un départ du Barça

En effet, selon les informations de Calciomercato, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n'a qu'un seul objectif en tête : briller à terme sous la tunique barcelonaise. Un but précis qui l'a poussé à dire non à un départ cet hiver. La source explique que Sergino Dest ne songe pas à quitter le Barça où son contrat expire en juin 2025. Ce qui devrait donc pousser le défenseur catalan à dire « non » à cette nouvelle approche de l’ASM. Même si le club de la Principauté était prêt à formuler une belle offre pour son transfert, les dirigeants monégasques devront se tourner vers d'autres cibles plus accessibles l’été prochain.