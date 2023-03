Publié par Enzo Vidy le 31 mars 2023 à 21:37

Décevant lors des deux derniers mercato, l' OL veut se montrer ambitieux l'été prochain, et s'intéresse à un défenseur du Barça.

10e de Ligue 1, l' OL se dirige vers une nouvelle saison décevante en Ligue 1. La Coupe d'Europe via le championnat semble désormais inaccessible, mais il reste encore une option pour espérer sauver cet exercice 2022-2023. En effet, les Gones sont toujours en lice en Coupe de France, et joueront une place en finale mercredi prochain face au FC Nantes à la Beaujoire.

En cas de titre dans cette compétition, l' OL assurerait une place en Europa Ligue l'an prochain, et ferait également rentrer un peu d'argent dans des caisses qui ne sont pas au mieux ces derniers temps. Les deux dernières périodes de transfert n'ont pas été une grande réussite dans le Rhône, et les supporters attendent une vraie réaction l'été prochain. Toujours autant contesté, Bruno Cheyrou aura fort à faire, et travaille déjà sur plusieurs dossiers pour renforcer l'effectif. De ce fait, l' OL se renseigne sur un défenseur du Barça pour compenser le départ de Malo Gusto.

OL Mercato : Sergino Dest dans le viseur de l'Olympique Lyonnais

Si l'on en croit les informations du média 90min, l' OL se serait positionné sur Sergino Dest, défenseur du Barça. Actuellement prêté à l'AC Milan, le jeune joueur de 22 ans n'a disputé que 14 rencontres avec le club de Serie A, et il est peu probable de voir les Rossoneri lever l'option d'achat de 20 millions d'euros pour conserver le latéral droit américain.

En revanche, les dirigeants lyonnais semblent très intéressés à l'idée de le faire venir l'été prochain d'après la source, mais la concurrence est féroce sur ce dossier. En effet, l'Atlético Madrid, Valence, le FC Séville ou encore l'Union Berlin sont également à l'affût pour Sergino Dest.