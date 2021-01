AS Monaco : Djibril Sidibé a une porte de sortie en Angleterre

Publié le 13 janvier 2021 à 14:00

Auteur d'une saison clairement pas à la hauteur de son niveau d'antan, Djibril Sidibé ne cesse de décevoir au sein de l'AS Monaco. Amoureux de la Premier League, l'ancien Lillois pourrait vite reprendre l'Eurostar pour signer dans un club anglais qui lui fait les yeux doux à l'occasion du mercato hivernal.

Sidibé déçoit énormément à Monaco

Où est passé le Djibril Sidibé de la période 2015-2018 ? Flamboyant sous les couleurs lilloises et monégasques, le natif de Troyes s'était imposé comme la référence française au poste de latéral droit. Un statut qui s'est légérement effrité lors de la saison 2017-2018, mais qui a permis malgré tout à Sidibé d'être champion du monde à l'été 2018. Mais voilà, depuis la conquête du Graal avec l'équipe de France, le joueur formé à l'ESTAC ne parvient pas à acquérir de la confiance.

Malgré un prêt convaincant du coté d'Everton, le joueur de 28 ans n'a pas été conservé par les Toffees et a dû revenir à l'ASM, où il n'a disputé que onze matchs cette saison. Doublure de Ruben Aguilar, Sidibé ne voit aucun problème à s'installer sur le Rocher malgré la mauvaise passe qu'il traverse avec Niko Kovac : "Pour l’heure, je suis un joueur de Monaco. Sauf à ce que le club me dise qu’il ne compte plus sur moi, je ne me vois pas partir tout de suite. Je suis encore sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2022. 2022, c’est presque demain. Maintenant, si un club, à l’avenir, me propose un projet à la hauteur de mes ambitions, je l’étudierai, évidemment. Mais ce n’est pas le moment de se disperser. Si je devais rester très longtemps à Monaco, cela m’irait aussi très bien."

Fan de Premier League, il dispose de l'intêret de Newcaste

Néanmoins, le passage fructueux de l'international français (18 sélections) au sein du club de la Mersey a semble-t-il fait germer certaines idées dans l'esprit de Sidibé qui n'a jamais caché son admiration pour la Premier League : "Quand on est sportif de haut niveau, on aspire forcément à affronter les meilleurs de sa discipline. L’Angleterre reste la référence dans notre sport. Cela reste le championnat numéro 1. Même s’il y a trois ou quatre très gros clubs en Espagne, que le championnat allemand a beaucoup évolué ces dernières années et que l’Italie a également de bons atouts. L’important, à l’avenir, pour moi, sera de trouver le projet cohérent qui mettra en avant mes qualités physiques et techniques." Selon le Daily Mail, Newcastle se serait positionné sur Sidibé, pour qui les dirigeants monégasques ne seraient pas forcément contre un départ alors que le joueur est estimé à dix millions d'euros. Gagnant-gagnant pour tous les partis de l'opération donc.













Par Chemssdine