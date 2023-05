Le Barça va récupérer de nombreux joueurs partis en prêt cet été. Les Blaugranas espèrent les vendre pour pouvoir attirer de nouvelles recrues.

Mercato FC Barcelone : Le Barça veut vendre les joueurs prêtés

Comme chaque année, le Barça doit se plier au fair-play financier. Les dirigeants catalans ont beaucoup recruté lors des dernières périodes de transferts mais souhaitent continuer à renforcer leur effectif. Mais pour acheter, il faut d'abord vendre. De nombreux joueurs prêtés par le Barça vont revenir au club cet été et la direction va tenter de les vendre.

Peu habitué à devoir trouver de l'argent et à valoriser ses joueurs, le club catalan devra récolter un maximum d'argent avec les joueurs indésirables pour pouvoir attirer des recrues. Parmi les indésirables, celui qui pourrait rapporter le plus de fonds est sans doute Clément Lenglet. Le défenseur français est prêté à Totteham cette saison, qui est satisfait de ses performances. D'après Sport, le club londonien souhaite conserver le joueur et des négociations ont été entamées. Le Barça espère en tirer 15 millions d'euros.

La plupart des joueurs prêtés cette saison par le Barça n'ont pas été très performants et c'est le cas de Sergino Dest. Le latéral américain a évolué à l'AC Milan cette saison où il n'a pas brillé. Le joueur ne sera pas conservé à l'issue de son prêt par le club lombard et le FC Barcelone devra lui trouver un nouveau point de chute. Transfermarkt évalue le joueur à 12 millions d'euros mais les Blaugranas pourraient en demander moins.

Les indésirables ne rapporteront pas beaucoup

Même s'ils sont nombreux, les joueurs indésirables ne devraient pas rapporter beaucoup d'argent au Barça. L'avenir de Nico n'a pas été fixé mais le jeune milieu de terrain n'a pas joué autant qu'il l'aurait souhaité du côté de Valence en raison de blessures. Il pourrait être à nouveau prêté l'année prochaine plutôt que vendu.

Les autres joueurs ne génèreront pas un intérêt fou sur le marché des transferts en raison de leurs performances moyennes. C'est le cas d'Alex Collado, relégué avec Elche qui ne compte pas sur lui. Samuel Umtiti réalise une bonne saison avec Lecce et le Barça espère que des clubs italiens se manifesteront, mais le défenseur français n'est plus le joueur qu'il était.

Le Barça pourrait tout de même récupérer de l'argent grâce à des clauses sur des joueurs déjà partis. Francisco Trincao pourrait être sollicité par plusieurs clubs pendant le mercato, et le Barça percevra 50% du montant de son prochain transfert. Une clause similaire existe avec l'OGC Nice. En cas de transfert de Jean-Clair Todibo, les Catalans gagneront 20% de l'argent.