Chelsea-LOSC : Les compos avec une bonne nouvelle pour Lille !

22 février 2022

À quelques heures du choc Chelsea-LOSC, en Ligue des champions, découvrez les compos de Thomas Tuchel et de Jocelyn Gourvennec.

Chelsea : Tuchel récupère Azpilicueta et Mount

C’est le jour J, ce mardi. Chelsea reçoit le LOSC à Stamford Bridge à 21h, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Jocelyn Gourvennec a son équipe au grand complet, contrairement à Thomas Tuchel, qui compte des blessés et des absents. Outre Ben Chilwell et Reece James, Callum Hudson-Odoi (tendon d'achille) devrait être forfait. Il est trop juste pour jouer contre Lille. En revanche, le technicien allemand devrait récupérer Mason Mount et César Azpilicueta, comme il l'espérait.

Dès lors, le coach de Chelsea devait aligner la même équipe qui a battu Crystal Palace (1-0), dimanche dernier à Selhurst Park, à deux éléments près. Marcos Alonso devrait prendre la place de Malang Saar (à gauche) et d'Azpilicueta à la place de Christian Pulisic (à droite), tous deux en piston. Le duo Ngolo Kanté-Mateo Kovacic devrait être préféré dans l'entrejeu. Ainsi, Jorginho serait relégué sur le banc de touche.

LOSC : Jardim titulaire, Grbic sur le banc de touche

Au LOSC, Jocelyn Gourvennec va aligner son équipe la plus compétitive possible, car il dispose de l'ensemble de son effectif, hormis Jérémy Pied, non qualifié pour la Champions League. « Le groupe est au complet. Tout le monde s’est préparé du mieux possible », a-t-il rassuré. Le coach des Dogues a certes émis une incertitude sur la titularisation ou non de Renato Sanches, mais a priori, le milieu de terrain portugais devrait démarrer le match à Londres. Titulaire lors des deux derniers matches des Lillois en Ligue 1, respectivement contre le Montpellier HSC (1-0) et le FC Metz (0-0), Léo Jardim devrait rester N°1 et Ivo Grbic sa doublure.

La compo probable de Chelsea :

Gardien : Mendy

Défenseurs : Christensen, Thiago Silva, Rüdiger

Milieux de terrain : Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso

Attaquants : Ziyech, Lukaku, Havertz

Remplaçants : Kepa, Bettinelli, Chalobah, Kenedy, Sarr, Jorginho, Loftus-Cheek, Barkley, Mount, Werner.

La compo probable du LOSC :

Gardien : Jardim

Défenseurs : Celik, Fonte, Botman, Djalo

Milieux de terrain : Bamba, Xeka, André, Sanches

Attaquants : Yilmaz, David

Remplaçants : Grbic, Raux, Bradaric, Gudmundsson, Onana, Lihadji, Zhegrova, Angel Gomes, Ben Arfa, Weah.