PSG Mercato : Real, Mbappé prend une grande décision au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 13:09

En attendant de trancher entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé vient de prendre une importante décision pour la suite de la saison.

Le PSG en difficulté sur les penaltys, Mbappé est « prêt » à tirer

Au coeur d’une rude bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat en juin prochain. Si le Paris Saint-Germain est prêt à lui dérouler le tapis rouge avec un salaire de 1,2 million d’euros par semaine, soit 63 millions d’euros annuels, beaucoup plus important que les 50 millions d’euros du club madrilène, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas tranché sur sa prochaine destination.

Mais en attendant, le protégé de Mauricio Pochettino a les idées bien claires sur le reste de la saison sous les couleurs parisiennes. En effet, L'Équipe annonce ce mardi que Mbappé a avoué en interne qu'il était prêt à laisser de côté Lionel Messi et Neymar pour devenir le tireur numéro 1 des penaltys dans cette fin de saison.

Un taux de réussite plus élevé que Messi et Neymar

Contre le Real Madrid en Ligue des Champions et le FC Nantes en Ligue 1, Lionel Messi et Neymar ont raté chacun un penalty pour le Paris Saint-Germain. L’Équipe explique notamment que sur les 10 penaltys sifflés en faveur de l’équipe de Pochettino, seulement 7 ont été transformés cette saison. Privilégiant la puissance, Kylian Mbappé a réussi 10 penaltys sur 11 la saison passée et compte un taux de transformation de 81%.

Sur sa carrière, Neymar a le même pourcentage de réussite, mais semble avoir été marqué par son échec face au Stade Brestois en mai dernier. Messi, lui, ne s’avère pas vraiment excellent dans cet exercice puisqu’il n’a réussi que 30 penaltys sur 133 dans sa carrière. Kylian Mbappé veut donc endosser le rôle de tireur principal du Paris Saint-Germain dans cet exercice. Un statut qui pourrait peut-être le conforter davantage sur le statut que le club de la capitale compte bien lui donner s’il acceptait de renoncer au Real Madrid pour prolonger son contrat.