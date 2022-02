Arsenal Mercato : Arteta se rabat sur un joyau de Naples !

Publié par Thomas G. le 22 février 2022 à 14:37

Après s'être intéressé au milieu de terrain de la Juventus, Arthur, Arsenal cible également un international espagnol de Naples.

Arsenal s'intéresse à Fabian Ruiz

Lors du mercato hivernal, Arsenal s’est montré actif du côté des départs. Mikel Arteta voulait signer un milieu de terrain et un attaquant en vain. Les pistes privilégiées reposaient sur Dusan Vlahovic et Arthur Melo. Finalement, aucun des deux n’a signé en Angleterre et les deux joueurs sont à la Juventus. Le coach des Gunners a donc décidé de rebattre ses cartes. Il veut toujours faire signer un milieu de terrain et un attaquant. Concernant ce dernier, Alexander Isak, avant-centre de la Real Sociedad, serait l'heureux élu.

Le milieu de terrain choisi par Arteta est l’international espagnol Fabian Ruiz. Il est la pièce maîtresse du milieu de Naples, en course pour le titre en Serie A. Fabian Ruiz est un milieu qui plaît à Mikel Arteta, puisqu'il serait un milieu compatible avec le projet qu’il souhaite mettre en place. Une offre de 16 millions de livres pourrait convaincre les Napolitains d'accepter le deal. Une rencontre entre les représentants de Fabian Ruiz et Arsenal a d’ores et déjà eu lieu pour évoquer l’avenir du joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples. De son côté, Fabian Ruiz a refusé les propositions de prolongation de son club.

Arsenal de retour en Ligue des Champions ?

Pour convaincre le milieu de 25 ans, c’est encore la même musique, une qualification en Ligue des Champions sera prépondérante. Les Gunners sont bien partis dans la course au top 4 en Premier League. Grâce à leur victoire contre Brentford samedi dernier, Arsenal est en position idéale pour disputer la prochaine Ligue des Champions.

Les prochaines semaines seront décisives car les Gunners vont affronter Wolverhampton, Tottenham, Liverpool et Chelsea consécutivement. Arsenal sera fixé sur ces objectifs après ces rencontres, le sort des Gunners et encore entre leurs mains. Les hommes d’Arteta vont devoir se mettre au niveau de leur ambition pour retrouver la Ligue des Champions.