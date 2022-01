PSG Mercato : Juventus, accord total trouvé pour Arthur !

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2022 à 17:04

Le milieu de terrain brésilien de la Juventus, Arthur, est en passe de rejoindre Arsenal après avoir été évoqué au PSG.

PSG Mercato : Arthur se rapproche de l'Angleterre

La Juventus a proposé un échange entre Icardi et Arthur au PSG. Le club de la capitale est intéressé depuis de longue date par le joueur et n’a vraisemblablement pas tenté sa chance. Le joueur de 24 ans a trouvé un nouveau point de chute en Angleterre, il va s'engager avec Arsenal. La Juventus et Arsenal se sont entendus pour un prêt de 6 mois. Arthur va donc connaître sa troisième expérience en Europe après le Barça et la Juventus.

Les Bianconeri cherchent son remplaçant avant de donner le feu vert total. Les dirigeants de la Juventus pourraient se positionner sur le milieu brésilien de l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes. Au sein de la Vieille Dame, Arthur n’est pas un titulaire indiscutable, les dirigeants de la Juve souhaitent lui trouver un nouveau point de chute depuis des mois. L’international Brésilien était arrivé à la Juve par le biais d’un échange entre lui et Miralem Pjanic. Son expérience italienne ne lui a pas permis de retrouver la Seleçao. Ce transfert peut lui permettre de retrouver la sélection à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.

Arthur vient renforcer le milieu décimé d'Arsenal

Un transfert qui ravit Mikel Arteta et les fans d’Arsenal. Arthur est un milieu polyvalent et technique, un profil qui manque chez les Gunners. Le Brésilien formé au Gremio va venir renforcer l’entrejeu d’Arsenal décimé par les absences de Partey et d’Elneny qui ont pris la direction de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et le départ de Maitland-Niles à l'AS Roma. Arsenal va donc chiper une piste du PSG, Les Parisiens veulent recruter un milieu de terrain pour accompagner Marco Verratti.

Le board d’Arsenal a coché le nom d’Arthur mais aussi celui de Bruno Guimaraes. Ce profil atypique manque actuellement chez les Londoniens. De plus, Granit Xhaka ne fait plus l’unanimité dans le Nord de Londres. L’international suisse enchaîne les contre-performances, l’arrivée d’Arthur, permettrait ainsi à Arteta de le mettre sur le banc. L’arrivée d’Arthur avant celle programmé de Vlahovic placerait Arsenal comme un concurrent sérieux au top 4 en Premier League.