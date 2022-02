Stade de Reims : Grosse tuile au SDR avant le match à Monaco

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 04:09

Avant d’affronter l’AS Monaco, dimanche (13h) au stade Louis-II, lors de la 26e journée de Ligue 1, le Stade de Reims est victime d’un gros coup dur.

Stade de Reims : Hugo Ekitike absent au moins un mois

Après le match nul contre le Stade Brestois (1-1), le Stade de Reims se déplace sur le terrain de l’AS Monaco, dimanche. Un match qui s’annonce mal pour l’entraineur du club de Marne, Oscar Garcia. Et pour cause, ce dernier va préparer cette rencontre sans le meilleur buteur de son équipe. Blessé tout seul, en bout de course, contre Brest et remplacé par Van Bergen après seulement un quart d’heure de jeu, Hugo Ekitike est à l'infirmerie.

Selon les informations de L’Équipe, ce dernier est touché aux ischio-jambiers. Plus grave, « l’IRM passée par l'attaquant a révélé une lésion de grade 2, avec une déchirure de plus de 10 centimètres » à en croire le quotidien sportif. Le jeune attaquant de pointe du SDR sera « indisponible au moins un mois » d’après la source.

Un coup dur pour Oscar Garcia

Un énorme coup dur pour le club champenois, contraint de se passer de son buteur. En effet, Hugo Ekitike (19 ans) est auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 21 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. De plus, Oscar Garcia est privé de son deuxième attaquant de pointe, El-Bilal Touré. Ce dernier souffre aussi d’une blessure musculaire et n'a pas joué les deux derniers matchs des Rémois. « Je ne me souviens pas d'avoir eu une semaine sans blessure de joueur », avait fait remarquer le coach de Reims, la semaine dernière.

Notons que le Stade de Reims est loin d’avoir assuré son maintien dans l’élite après 25 journées. Les Rémoins sont certes 14es avec 28 points, mais ils n’ont que 7 points d’avance sur les trois clubs dans le rouge : le FC Lorient (18e), le FC Metz (19e) et Bordeaux (20e) et sont sous la menace de Clermont Foot (27 points). Et il reste encore 13 journées à disputer, soit 36 points en jeu.