Chelsea Mercato : C'est décidé, Lukaku veut quitter les Blues !

Publié par Thomas G. le 24 février 2022 à 14:12

Romelu Lukaku ne se sent pas bien actuellement à Chelsea. Il est en froid avec son entraîneur Thomas Tuchel qui l'a mis sur le banc face au LOSC.

Chelsea Mercato : Les Blues bientôt orphelins de Lukaku ?

Depuis son arrivée à la tête de Chelsea en décembre 2020, après son éviction du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a quasiment tout gagné avec Chelsea. Le technicien allemand a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe en six mois. Alors quand il a réclamé un attaquant on ne s’est pas fait prier chez les Blues pour lui accorder. Le premier choix de Thomas Tuchel était Erling Haaland, mais l’opération était impossible. Ensuite, Romelu Lukaku est arrivé pour 110 millions d’euros en provenance de l’Inter. Malheureusement pour lui, l’international belge qui rêvait enfin de s’imposer à Chelsea peine s’adapter au système de jeu de Tuchel.

Pour ne rien arranger, une interview a mis le feu aux poudres. Dans cet entrevue, Romelu Lukaku indique que sa vie à Milan lui manque et qu’il regrette son départ de l’Inter. Des propos qui ont fortement agacé les dirigeants de Chelsea et les supporters. L’international belge s’était par la suite excusé en expliquant qu’il souhaitait dire au revoir à sa façon à l’Inter avec cette déclaration. Néanmoins, Romelu Lukaku a une nouvelle fois fait volte-face, il veut quitter Chelsea selon la presse italienne.

Romelu Lukaku veut revenir à l’Inter

Cette situation ubuesque profite à un club, l’inter de Milan, l’ancien club de l’international belge. Selon la presse italienne, le joueur formé à Anderlecht veut revenir à l’Inter. Pour quitter Chelsea, il serait prêt à faire un effort financier en baissant drastiquement son salaire. Cela ne devrait pas suffire étant donné la situation financière des Intéristes qui vont devoir vendre un voire deux de leurs meilleurs joueurs avant de pouvoir acheter quiconque. Un prêt pourrait être la solution, mais les champions du monde de Chelsea vont-ils accepter de prêter un joueur acheté prix fort il y a seulement 8 mois ? Pas sûr, un départ de Lautaro Martinez pourrait aussi faciliter la transaction et apporter des liquidités à l’Inter. En tout cas, le feuilleton Lukaku ne fait que commencer.