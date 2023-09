Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Fabian Rieder, Bertug Yildrim et Nemanja Matic ont renforcé l’effectif du Stade Rennais cet été, le SRFC visait encore plus haut, surtout en attaque.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’est montré très actif cet été

Qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais a profité du marché des transferts de l’été pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Fabian Rieder, Bertug Yildrim et Nemanja Matic font ainsi partie désormais du continent du club breton. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, le SRFC a animé de nombreux dossiers, mais les Rouge et Noir auraient bien pu encore se montrer plus ambitieux avec deux pistes totalement incroyables.

Romelu Lukaku et Olivier Giroud approchés cet été

En effet, comme le dévoile aujourd'hui le journal l'Équipe, le SRFC a tenté deux énormes noms pour renforcer le secteur offensif et apporter de l'expérience dans cette zone. En effet, d’après les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, les dirigeants du SRFC auraient tout simplement tenté deux monstres offensives pour renforcer l’attaque et apporter leur expérience dans ce secteur de jeu.

Le journal sportif explique notamment que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud, serait le « rêve » de François Pinault, le propriétaire du Stade Rennais. Toutefois, le dossier en serait resté à la simple prise de renseignements, les décideurs rennais ayant compris qu'ils n'avaient que très peu de chance de réussir une telle opération. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 36 ans est donc resté poursuivre son aventure avec l’AC Milan.

De son côté, Florian Maurice, le directeur sportif a été alerté par la situation de Romelu Lukaku. Poussé vers la sortie à Chelsea, l’international belge de 30 ans était à la recherche d’un nouveau point de chute pour cette saison. Le patron du recrutement du SRFC aurait ainsi tenté une approche au début du mercato, mais a été rapidement refroidi dans ses ardeurs. Romelu Lukaku accordant sa préférence à la Premier League ou la Serie A. Finalement, le compatriote d’Eden Hazard a rejoint les rangs de l’AS Rome dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat.