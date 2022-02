PSG Mercato : Succession Mbappé, Leonardo sur un coup en or au Real

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2022 à 15:42

Libre le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Et son successeur pourrait venir du club madrilène.

Mbappé au Real Madrid, Vinicius pour le remplacer ?

Dans son édition de ce jeudi, le journal Marca assure que malgré une proposition de prolongation de deux ans et un salaire de plus de 90 millions d’euros, Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis et semble toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Si un tel scénario venait à se produire, le Paris Saint-Germain pourrait donc perdre son meilleur attaquant l’été prochain.

Et pour le remplacer, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient se rabattre sur l’une des stars des Merengues. Selon les informations recueillies par le média espagnol ABC, la direction parisienne rêverait de Vinicius en cas de départ de Mbappé. Auteur d’une saison 2021/2022 éblouissante sous les ordres de Carlo Ancelotti, le milieu offensif brésilien est en pleines négociations avec Florentino Pérez pour une prolongation de contrat, mais continue de garder l’option sous la main. Et le directeur sportif parisien pourrait avoir une belle ouverture sur ce dossier.

PSG Mercato : Vinicius prêt à « faire une Messi » pour le Paris SG

Selon El Nacional, Vinicius Junior compte profiter des nombreuses rumeurs autour des arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland pour arracher un juteux contrat au Real Madrid. Le quotidien catalan explique notamment que l’international brésilien se montre extrêmement gourmand dans les discussions pour sa prolongation.

Alors que Gareth Bale et Marcelo devraient quitter les rangs du Real Madrid à l’issue de la saison, l’ailier de 21 ans aimerait devenir le troisième gros salaire de l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Si Florentino Pérez et les siens refusent de lui donner ce qu’il veut, Vinicius Junior serait prêt à « faire une Lionel Messi », c’est-à-dire aller au terme de son bail avant de rejoindre le club qui lui offrirait le plus, notamment le PSG. Lié à la Maison Blanche jusqu’en juin 2024, Vinicius viendrait ainsi remplacer Mbappé dans le futur. Mais il faudrait déjà que le Real et son joueur ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions d’un renouvellement de leur collaboration entamée depuis juillet 2018 et un transfert en provenance de Flamengo pour 45 millions d’euros.