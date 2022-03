PSG Mercato : Le LOSC ouvre la porte pour Jonathan David !

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2022 à 01:11

Jonathan David s’apprête à vivre un mercato très mouvementé. Si le PSG et Arsenal sont sur ses traces, les dirigeants du LOSC envisagent déjà de le vendre à une seule condition.

LOSC Mercato : Jonathan David finalement vendu l’été prochain

Il est l’un des pions incontournables du LOSC cette saison. S'il peut encore s'améliorer sur certains points, ce qui est normal, Jonathan David fait partie des très belles sensations du côté du LOSC. L’attaquant canadien enchaîne de belles prestations sous le maillot lillois, comptabilisant 16 buts en 35 rencontres. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du LOSC cette saison. De telles performances attisent forcément des convoitises.

Ces derniers temps, certains échos font état d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Jonathan David. Le PSG suivrait de près l’attaquant des Dogues en vue d’anticiper le probable départ de Kylian Mbappé, dont le bail expire dans moins de quatre mois. Les clubs de Premier League, tels que Arsenal et Newcastle seraient également sur ses traces. Les Gunners ont perdu Aubameyang cet hiver et pourraient voir Lacazette et Nketiah s’en aller en juin prochain. Jonathan David représenterait alors une cible de choix pour renforcer ce secteur de jeu. Ces intérêts britanniques ne laissent pas insensible le principal concerné.

Le LOSC ouvre la porte pour Jonathan David

Alors qu’il est lié au LOSC jusqu’en juin jusqu’en juin 2025, Jonathan David a récemment affiché son admiration pour la Premier League et n’exclut pas de rebondir dans le championnat anglais. Conscients de cette situation, les dirigeants du LOSC ne restent pas les bras croisés. Les dirigeants lillois semblent à présent prêts à ouvrir la porte à leur jeune crack.

Précédemment, une somme de 60 millions d’euros était évoquée pour son transfert. Mais selon le journal The Sun, le club lillois aurait baissé son prix et attendrait maintenant environ un chèque compris entre 45 entre 55 millions d’euros pour libérer Jonathan David. Cette somme semble plus ou moins accessible à ses prétendants britannique.