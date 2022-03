ASSE : Le FC Metz redoute l’ambiance de Geoffroy-Guichard

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 02:47

Le FC Metz se déplace sur le terrain de l’ ASSE, dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1. Un déplacement que Thomas Delaine redoute.

ASSE - FC Metz : Delaine, « il va y avoir une ambiance archi-hostile contre nous »

L’ ASSE (19e) reçoit le FC Metz (18e) au stade Geoffroy-Guichard, dimanche (13h). Les deux clubs sont menacés de relégation en Ligue 2. Ils joueront donc pour la victoire et les trois points. Les Stéphanois et les Messins totalisent le même nombre de points (22). Ces deux adversaires auront évidemment à coeur, chacun, de distancer son concurrent direct dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

L’AS Saint Étienne retrouvera son public après son déplacement à Paris et une défaite contre le PSG (3-1). Quant aux Grenats, ils restent sur une série de deux matchs nuls (0-0) à Lille et (0-0) contre le FC Nantes à Saint-Symphorien. Vu l’enjeu de la rencontre et la chaude ambiance de l’enceinte de l’ ASSE, Thomas Delaine n’a pas caché sa crainte. Il s’attend à un environnement hostile dans le chaudron bouillant. « On sait qu’il va y avoir une ambiance archi-hostile contre nous. C’est un public mythique », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Républicain Lorrain.

« Les Stéphanois sont sur une bonne dynamique depuis l'arrivée du coach Pascal Dupraz. Ils ont de bonnes individualités, raison pour laquelle, notamment, il va falloir qu’on soit très bien en place. Il va falloir être costaud à Saint-Étienne », a recommandé le défenseur du FCM. Parlant de dynamique positive, l’ ASSE était invaincue (3 victoires et un nul de suite), avant sa défaite face au Paris Saint-Germain.

Le défenseur messin confiant pour le maintien

Thomas Delaine a également évoqué la course pour le maintien dans l’élite, avec 4 clubs dans le bas du tableau, qui ont le même nombre de points (l’ESTAC et Bordeaux aussi ont chacun 22 points). « Il va falloir se serrer les coudes jusqu’à la fin de la saison, parce qu’à mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense qu’il nous faudra trois points d’avance sur le premier relégable avant la dernière journée pour nous maintenir », a demandé l'arrière latéral gauche de l'équipe de Frédéric Antonetti. Ce dernier est par ailleurs suspendu.