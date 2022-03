Arsenal Mercato : Les Gunners veulent signer trois joueurs cet été

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 20:56

Les Gunners veulent dynamiter le mercato estival. Arsenal va signer trois joueurs au minimum cet été pour se renforcer considérablement.

Arsenal Mercato : Les Gunners veulent trois joueurs

Arsenal veut recruter un joueur par ligne. Un défenseur droit, un milieu de terrain et un attaquant. Les Gunners sont à la recherche de la perle rare pour réitérer le très bon mercato de l’été dernier où ils avaient enrôlé sept joueurs : Aaron Ramsdale, Ben White, Nuno Tavares, Takehiro Tomiyasu, Sambi Lokonga et Martin Ødegaard. Ces joueurs ont tous rempli les attentes placées en eux à leurs arrivées. C’est la raison pour laquelle les Gunners veulent rempiler avec la même méthode. Wilfried Singo est annoncé dans le viseur pour le poste de latéral droit, Fabian Ruiz et Arthur au milieu de terrain. Enfin, Jonathan David et Alexander Isak tiennent la corde en attaque.

D’après les médias anglais, Arsenal est intéressé par un latéral droit international péruvien de 21 ans évoluant au Sporting Cristal, Jhilmar Lora. Il est décrit comme "un joueur excellent et intéressant" par l'entraîneur de football péruvien Roberto Mosquera, après sa sélection avec l'équipe nationale péruvienne. Les Gunners s’intéressent donc au marché sud-américain. Cette piste rappelle le dossier Gabriel Martinelli, l'attaquant brésilien avait été acheté par Arsenal alors qu’il jouait en troisième division brésilienne.

Une ambition retrouvée à l’Emirates

Les succès s’enchaînent et les ambitions reviennent dans le nord de Londres. En plus du retour en Ligue des Champions, les dirigeants d’Arsenal veulent bâtir une équipe pour remporter la Premier League avec Mikel Arteta. L’attente commence à être longue pour les supporters d’Arsenal, le dernier titre de champion d'Angleterre date de 2004, l’année des Invincibles.

Pour retrouver le Graal en Premier League, les dirigeants londoniens savent qu’il faudra investir pour concurrencer Manchester City, Liverpool, Chelsea et Newcastle. Le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, a promis une enveloppe de 200 millions d’euros à Mikel Arteta selon le Daily Mirror.