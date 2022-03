Real Madrid-PSG : Carlo Ancelotti glace l’enthousiasme du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 17:21

Carlo Ancelotti s’est présenté devant la presse ce vendredi. Le coach du Real Madrid a fait le point sur son groupe avant le choc contre le PSG.

Hécatombe au Real Madrid face au PSG ?

Dans cinq jours, le Real Madrid accueille le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabeu pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Avant ce choc européen, Karim Benzema et ses coéquipiers ont un match important contre la Real Sociedad ce samedi, à l’occasion de la 27e journée de Liga.

Blessé à la cuisse gauche depuis quelques jours, Toni Kroos était absent à l’entraînement ce jour, en attendant ses examens médicaux. Selon plusieurs sources locales, le milieu de terrain de 32 ans ne devrait pas être présent demain lors du derby madrilène et très incertain pour la réception du Paris Saint-Germain, mercredi prochain. Mais ce n’est pas tout, puisque Federico Valverde était lui aussi absent de l’entraînement collectif de ce vendredi.

D’après La Cadena Cope, le milieu uruguayen de 23 ans souffre d’une grippe et ne jouera pas contre les Basques. Un autre coup dur à venir pour les Merengues avant la venue de Kylian Mbappé et ses partenaires. D’autant que Casemiro et Ferland Mendy sont déjà suspendus pour cette rencontre. Seulement, l’entraîneur madrilène se montre assez optimiste pour ses deux joueurs.

Carlo Ancelotti confiant pour Toni Kroos et Valverde

Alors que l’absence de Toni Kroos était quasi actée et que Federico Valverde ne s’est pas présenté à l’entraînement ce vendredi, Carlo Ancelotti n'est pas inquiet. En effet, le technicien italien a rassuré ce jour que ses deux joueurs seront bien présents mercredi prochain au Stade Santiago Bernabeu pour affronter le Paris Saint-Germain.

« Valverde et Kroos ne sont pas disponibles pour le match de demain. Valverde n'aura aucun problème à jouer le prochain match (contre le PSG) et je crois que Kroos n'aura pas de problème non plus. Pour Kroos, c'est un tout petit problème qui je l'espère peut se régler très rapidement. Les deux se sont entraînés l'autre jour et je ne pense pas qu'ils vont perdre leur condition physique en quelques jours », a déclaré le successeur de Zinédine Zidane.