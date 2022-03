Real-PSG : Madrid secoué, une nouvelle incroyable tombe pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 17:26

À moins d’une semaine du choc face au PSG, tout n’est pas rose au Real Madrid. Après Casemiro, un autre cadre des Merengues inquiète du côté de Madrid.

Real Madrid : Nouveau coup dur pour Ancelotti avant le PSG

Déjà privé de Casemiro au milieu de terrain et de Ferland Mendy en défense, le Real Madrid pourrait également faire sans l’un de ses cadres le 9 mars prochain contre le Paris Saint-Germain, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. D’après les informations divulguées ce jeudi par le journaliste Sergio Valentin, l’entraîneur madrilène pourrait se voir contraint de se passer des services de Toni Kroos dans six jours face aux hommes de Mauricio Pochettino.

« Kroos s’est blessé. Ischio-jambier gauche. Demain, ils font une IRM, mais pratiquement exclu pour le PSG », a écrit le journaliste de la Cadena COPE sur son compte Twitter. Des examens approfondis vont donc être effectués vendredi pour déterminer la gravité de la blessure du milieu de terrain allemand de 32 ans. Mais c’est un sacré coup dur pour l’équipe madrilène qui devra déjà composer sans Casemiro dans le même secteur de jeu.

Quel milieu de terrain pour le Real face au PSG ?

En attendant l’IRM de Toni Kroos pour connaître la gravité de ses douleurs aux ischio-jambiers, Carlo Ancelotti et le staff du Real Madrid croisent déjà les doigts. L'ancien pensionnaire du Bayern Munich, absent de l'entraînement ce jeudi, étant d'ores et déjà forfait pour le match contre la Real Sociedad ce week-end en Liga.

Un forfait de l’international allemand pour la réception du PSG serait un véritable coup dur pour l’équipe de la capitale espagnole. D’autant plus que l’autre cadre du milieu madrilène, le Brésilien Casemiro ne sera pas dans le groupe pour la réception de la bande à Kylian Mbappé. Le compatriote de Neymar étant suspendu pour cette rencontre.

En l’absence de Toni Kroos, Carlo Ancelotti devrait s’appuyer sur sa jeune garde, notamment Federico Valverde et Eduardo Camavinga, pour accompagner le vétéran Luka Modric au milieu de terrain contre le Paris Saint-Germain. Et cela ne fera que faciliter les choses pour Lionel Messi et ses partenaires devant le public du Santiago Bernabeu.