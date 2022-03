OM Mercato : Deux recrues hivernales sous pression à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 04 mars 2022 à 20:21

En conférence de presse à deux jours du choc OM-Monaco, l’entraîneur Jorge Sampaoli a fait savoir qu’il attend plus de ses deux recrues hivernales.

OM Mercato : Sampaoli interpelle Bakambu et Kolasinac

Malgré ses difficultés financières, l’Olympique de Marseille s’est montré très ingénieux sur le match des transferts. La direction de l’ OM est parvenue à boucler la signature de deux nouvelles recrues, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, sans débourser le moindre centime. Le premier était libre de tout contrat suite à son départ de BJ Guoan en Chine, tandis que le défenseur bosnien a résilié son contrat avec Arsenal afin de s’engager librement avec l’ OM. Les dirigeants marseillais réussissaient ainsi un coup double, en se renforçant à moindre coût.

Mais depuis leurs arrivées, les deux recrues marseillaises ne parviennent pas à s’imposer sous leurs nouvelles couleurs. Si Cédric Bakambu réussit à grappiller quelques minutes sur le front de l’attaque marseillaise, ce n’est pas le cas pour Sead Kolasinac, qui doit se contenter que des miettes à l’ OM. Et Jorge Sampaoli ne se montre pas vraiment rassurant pour ses deux nouvelles recrues. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach marseillais a tenté de justifier leur manque de temps de jeu en cette seconde partie de saison. « Il y a une évolution depuis leur arrivée, mais c'est très compliqué pour nous de les mettre titulaires sans savoir s'ils sont à 100% intégrés sur tous les aspects de notre jeu », a-t-il déclaré.

Jorge Sampaoli attend plus de ces deux recrues

Jorge Sampaoli ne fait pas dans la dentelle et attend plus de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu pour la suite de la saison. « Il y a un timing à prendre en compte, on regarde ça à chaque entrainement », a ajouté le coach marseillais, qui espère s’appuyer sur ces deux joueurs au top de leur forme.