OM Mercato : L’inquiétude de Bakambu avant son arrivée !

Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 21:25

Dans un long entretien accordé à Canal Football Club, Cédric Bakambu est revenu sur les coulisses de son arrivée à l’ OM.

OM Mercato : Longoria a pris les choses en main pour Bakambu

Le mercato hivernal de l’ Olympique de Marseille fut des plus tumultueux. Malgré un budget de recrutement très limité et une masse salariale surveillée de près par la DNCG, la direction de l’ OM est parvenue à boucler l’arrivée de quatre nouveaux renforts sans débourser le moindre centime. Parmi ces nouveaux arrivants figure notamment Cédric Bakambu.

L’international congolais était libre de tout contrat cet hiver depuis son départ du club chinois Beijing Guoan. Une opportunité du marché que le président marseillais ne comptait pas laisser filer. Pablo Longorias’est personnellement chargé du dossier. Le dirigeant de l’OM a effectué le déplacement afin d’arracher la signature de Cédric Bakambu. Alors, lorsque l’offre marseillaise est arrivée, l’ancien attaquant de Villarreal a accepté sans se soucier. « Le président Pablo (Longoria) est venu me voir en bas de chez moi début décembre. Il me dit, ‘voilà ! J’aimerais que tu rejoignes le projet, j’ai envie que tu signes à l’Olympique de Marseille’. Et moi j’ai tout de suite accroché. Et étant donné notre passé aussi voilà... En Espagne je savais qu’il avait les yeux rivés sur moi et ensuite il m’avait conseillé à l’époque où je signe à Villarreal. »

Cédric Bakambu a eu peur d’être oublié par Marseille

Toutefois, le doute planait sur l’aboutissement de ce deal. Et pour cause, Cédric Bakambu avoue qu’il n’a plus les nouvelles des dirigeants de l’OM pendant plusieurs semaines. Ce silence radio inquiétait forcément le joueur, qui a eu peur d’être oublié par les dirigeants marseillais. « C’était pour moi une éternité. Des fois je me demandais il m’a oublié Pablo, le mercato il a commencé, je parlais à mon agent et il me disait relax. »

Finalement, les choses sont rentrées dans l’ordre et le buteur congolais a finalement posé ses valises à Marseille. Ce fut alors un véritable « soulagement » pour Bakambu, auteur de 2 buts en 3 matches de Ligue 1 cette saison.