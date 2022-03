PSG Mercato : Le successeur de Di Maria déniché à Lyon

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 10:05

En fin de contrat, Angel Di Maria devrait quitter le Paris Saint-Germain. Le PSG pense à un joueur de Lyon pour assurer sa succession.

Bientôt la fin pour Angel Di Maria au PSG

Si le cas Kylian Mbappé cristallise l’attention, une autre star est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Comme le champion du monde tricolore, Angel Di Maria voit son contrat arriver à expiration au terme de la saison. L’Argentin ne cache pas son envie de renouveler son bail avec le PSG. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse […] Je voudrais partir d’ici par la grande porte, et si je pars c’est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », expliquait-il d’ailleurs à TNT Sports. Après une prolongation la saison passée, la tendance semble davantage au départ de l’ailier de 34 ans, surtout avec l’arrivée de son compatriote Lionel Messi.

Une priorité nommée Lucas Paqueta pour sa succession

Avec le départ d’Angel Di Maria qui se profile, le Paris Saint-Germain compte repartir à la charge pour une vieille cible. L’Équipe assure dans son édition de ce samedi que le PSG va de nouveau tenter le coup avec Lucas Paqueta. Le nom du milieu de l’Olympique Lyonnais est lié au club de la capitale depuis qu’il évolue à l’AC Milan. D’après la publication spécialisée, Paqueta reste une priorité pour Paris.

Mais pour signer l’international auriverde le club francilien devra sortir le chéquier. Jean-Michel Aulas réclamerait au moins 60 millions d’euros pour libérer son numéro 10. Lequel est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025. Outre le tarif exigé par Lyon, Leonardo devra composer avec la concurrence d’un club anglais comme l’avait indiqué le président lyonnais sur Europe 1.