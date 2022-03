PSG Mercato : Lucas Paqueta finalement prêt à quitter l’OL cet été ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2022 à 09:11

Après avoir récemment confirmé sa flamme à l’OL, Lucas Paqueta aurait-il changé d’avis ? Annoncé au PSG, le milieu lyonnais réfléchirait à son futur.

Lucas Paqueta sur le départ à cause de Bruno Guimarães ?

Il y a quelques semaines, le journal Le Progrès a évoqué la situation de Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais après le mercato hivernal. Le média régional explique notamment que le milieu de terrain brésilien a mal vécu le départ de son ami et compatriote Bruno Guimarães à Newcastle pour 42,10 millions d’euros. L’ancien joueur de l’AC Milan serait également marqué par le départ de son ancien directeur sportif Juninho.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Lucas Paqueta ne serait pas particulièrement heureux à l’Olympique Lyonnais malgré ses récents propos et sa déclaration d’amour aux Gones. Leonardo et le PSG pourraient donc profiter de cette situation pour le convaincre de rejoindre ses compatriotes Neymar et Marquinhos au sein du vestiaire des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : le Brésil pousse Paqueta au départ

Ce mardi, la chaîne sportive américaine ESPN confirme que Lucas Paqueta n’est plus à son aise dans le Rhône depuis les départs de Juninho et Bruno Guimarães de Lyon. Arrivé en septembre 2020 en provenance de l’AC Milan contre un chèque de 20 millions d’euros, l’ancien prodige de Flamengo se poserait en ce moment des questions sur son avenir dans le club cher au président Jean-Michel Aulas.

Surtout qu’au Brésil, UOL Esporte indique les responsables de la Seleção ne seraient pas particulièrement content de la situation sportive de Paqueta avec l’Olympique Lyonnais. Depuis son arrivée en sélection, l’international brésilien s’entend à merveille avec Neymar sur le terrain et sa forme actuelle à l’OL inquiète au plus haut point. Toute cette ambiance pourrait bien pousser le natif de Rio de Janeiro à migrer vers une destination plus emballante. Un scénario que Jean-Michel Aulas n’écarte pas forcément si une offre de 80 millions d’euros atterrit sur ses bureaux.

Leonardo et le Paris Saint-Germain sont donc prévenus.