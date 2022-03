LOSC : Gourvennec annonce une mauvaise nouvelle avant Clermont

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 14:35

Avant le match contre Clermont, dimanche (17h05), le coach du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a annoncé une mauvaise nouvelle concernant son effectif.

Le LOSC doublé au classement par l' OL, provisoirement

Après son succès à polémique sur l’OL (1-0), dimanche dernier, au Groupama Stadium, le LOSC reçoit Clermont Foot 63, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. À l’ouverture de cette journée, l’Olympique Lyonnais a étrillé le FC Lorient (4-1) au Moustoir et est passé provisoirement devant Lille OSC au classement. Les Gones sont désormais 6es avec 41 points, alors que les Dogues sont 9es avec 39 points. Les Lillois sont donc contraints de gagner et pour prendre les trois points face au club auvergnat, afin de rester devant Lyon, dans la course pour la qualification à l’Europe. Néanmoins, Jocelyn Gourvennec n’est pas certain de pouvoir compter sur Léo Jardim, son gardien de but redevenu N°1 lors des trois derniers matchs en Ligue 1.

Gourvennec, « Jardim s'est fait une entorse de la cheville sur la fameuse action à Lyon »

Selon le coach du LOSC, il s’est fait mal à la cheville face à l’ OL et n’est pas remis totalement pour le match de dimanche. « Léo s'est fait une entorse de la cheville gauche sur la fameuse action qui a tant fait parler à Lyon […] Il a seulement repris le travail vendredi matin. Il a fait du travail d'appui », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant-match. Toutefois, le portier brésilien n’est pas encore forfait pour affronter les Clermontois. « La décision n'est pas prise, mais il se pourrait qu'Ivo Grbic retrouve la cage des Dogues, dimanche », a annoncé Gourvennec.

Il faut rappeler que Léo Jardim, pressé par Lucas Paqueta, avait raté son dégagement lors du match contre les Lyonnais. Son coup de pied avait même échoué sur la cuisse du N°10 de l'équipe de Peter Bosz. Le joueur avait résisté à la charge du portier, avait récupéré le ballon mal dégagé et avait marqué un but finalement refusé par Clément Turpin, après visionnage des images. Sur l’action litigieuse, les Lillois étaient d’accord avec la décision de l'arbitre, estimant que le meneur de jeu de l’ OL a commis une faute (charge) sur Jardim, alors que pour les Lyonnais, le gardien de but qui s’est loupé et a même donné un coup de pied à Paqueta dans son élan.