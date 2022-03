PSG Mercato : Prolongation, la tendance se confirme pour Mbappé

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 08:30

La presse madrilène s’est de nouveau livrée sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG et annoncé au Real Madrid.

Une nouvelle confirmation tombe pour Kylian Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet sensible au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 23 ans est en fin de contrat et n’a pas toujours donné de réponse favorable à sa direction. Ces dernières semaines, moult spéculations ont jailli concernant la prolongation du crack de Bondy. Le PSG lui proposerait un salaire annuel supérieur à 50 millions d’euros. Une prime à la signature de 100 millions d’euros a également été évoquée. Mais comme l’a fait savoir Leonardo dans les colonnes de L’Équipe, il ne s’agit que d’affabulations. Du côté de la presse ibérique, la venue de Mbappé à Madrid semble déjà un acquis. Comme déjà annoncé par Fabrizio Romano, Diario AS assure que le Real a déjà conclu un accord avec le champion du monde tricolore.

Une annonce en fin de saison pour Mbappé

Le quotidien madrilène assure que Kylian Mbappé et Fiorentino Pérez se sont déjà accordés l’été dernier. Les deux hommes auraient conclu un « gentleman’s agreement » depuis août. Pour la source locale, sa prolongation avec le Paris Saint-Germain n’est qu’une « utopie ». Le journal affirme que la volonté du joueur de rejoindre la capitale espagnole est restée intacte. Le numéro 7 parisien souhaiterait juste aller au bout de son contrat sereinement avec les Rouge et bleu. Pour AS, même une qualification du PSG au détriment du Real mercredi prochain « n’influencera pas sa décision finale ».

Avec ces révélations, la prolongation de Mbappé au PSG semble mal engagée. Le board parisien croit pourtant depuis de longs mois au renouvellement du contrat de sa pépite. Paris avait notamment repoussé toutes les offres du Real l’été dernier pour conserver son attaquant. Mais celui-ci devrait donc quitter la capitale gratuitement. Un coup dur pour QSI qui avait débloqué 180 millions d’euros pour son transfert en 2017 en provenance de l’AS Monaco.