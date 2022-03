PSG Mercato : Succession Mbappé, Rashford prêt à dire oui à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 00:46

Alors que Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid, le PSG lorgnerait l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Le deal pourrait avoir lieu.

PSG Mercato : Marcus Rashford réfléchit à son avenir

Pur produit du centre de formation de Manchester United, Marcus Rashford va-t-il quitter le nord de l’Angleterre lors du prochain mercato estival ? Mécontent de sa situation sous les ordres de Ralf Rangnick, l’attaquant de 24 ans se poserait des questions sur son avenir avec les Red Devils. Avec les arrivées de Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et l’explosion du jeune Mason Greenwood (20 ans), l’international anglais a perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe de Manchester United.

Une situation qui ferait réfléchir le natif de Manchester. D’autant qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Old Trafford. Le tabloïd britannique The Guardian indique ce lundi que Rashford n’exclut pas forcément un changement d’air lors du prochain mercato estival. Un départ qui pourrait le conduire au Paris Saint-Germain, où il serait attendu pour succéder éventuellement à un Kylian Mbappé de plus en plus annoncé du côté du Real Madrid à l’issue de son engagement le 30 juin.

« L’attaquant espère que la situation s'améliorera, mais il envisage sérieusement, pour la première fois, de demander à quitter le club de son enfance », assure le média anglais. D’ailleurs, les dirigeants parisiens et le clan Rashford seraient d’ores et déjà en contact en vue de l’été 2022.

Le Paris SG et Marcus Rashford en contact cet été

Après The Guardian, Fabrizio Romano confirme également que Marcus Rashford« est préoccupé par son manque de temps de jeu ». Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le coéquipier de Paul Pogba aurait donc des doutes sur son avenir à Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il pourrait donc être amené à faire ses valises si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation.

Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrice Hawkins a révélé qu’il existe toujours un « lien » entre le PSG et les représentants de Marcus Rashford en vue de l’été prochain. En Espagne, Cuatro rapporte que Nasser Al-Khelaïfi a tissé des liens avec les représentants du joueur de Manchester United. Des discussions auraient même démarré en vue de sa possible venue en France durant l’été. Cependant, le club mancunien, qui dispose encore d’une année supplémentaire en option pour son numéro 10, ne serait pas vraiment inquiet dans ce dossier. Toujours selon la même source, le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus de Turin et d’autres cadors européens surveilleraient aussi ce dossier.