Man United Mercato : Cristiano Ronaldo remis sur les rails d'un départ

Publié par Timothy le 16 février 2022 à 13:26

Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas trouvé le chemin des buts en 6 matches, a mis fin à cette mauvaise série, hier soir. De quoi relancer son instance de départ cet été.

Man United : Cristiano Ronaldo marque enfin

Le temps commençait à être long pour l'attaquant star de Manchester United. Après une série de 6 matches sans inscrire le moindre but, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets, hier soir contre Brighton en championnat. En plein doute sur son avenir chez les Red Devils, CR7 était pour le moins critiqué par la presse anglaise, qui ne retrouvait pas le Cristiano Ronaldo qu'elle avait quitté en 2009.

Si Lionel Messi a vécu une soirée quelque peu compliquée avec le PSG, hier soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, en panne d'efficacité, de son côté, Cristiano Ronaldo a inscrit un magnifique but pour ce match en retard de Premier League. Une détermination retrouvée dès la 51e minute de jeu avec très bel enchaînement et une frappe surpuissante dans la cage de Robert Sanchez.

Ralf Rangnick se montre élogieux envers CR7

Bien qu'il aurait pu inscrire d'autres buts au cours de la deuxième période, Cristiano Ronaldo prouve qu'il est bel et bien de retour et permet à son club de coeur de retrouver le Top 4 en Premier League. Il l'a d'ailleurs naturellement admis dans une publication Instagram après la rencontre. « Remis sur les rails », s'est-il empressé de poster. De son côté, la presse anglaise se montre plus élogieuse à l'encontre de l'international portugais. Elle qui l'avait vivement critiqué ces dernière semaines sur ses prestations.

Son entraîneur, Ralf Rangnick, n'a lui aussi pas tari d'éloges Cristiano Ronaldo, alors que des rumeurs annoncaient une mésentente entre les deux hommes. Après la rencontre, le coach allemand a ainsi analysé sa prestation en conférence de presse : « C'était un but incroyable. Non seulement c’était un but important, mais aussi incroyable. Je pense que dans l'ensemble, c'était une bonne performance de Cristiano.Physiquement, il était là, il essayait toujours d'aider ses coéquipiers, donc je pense que sur ces dernières semaines, c'est définitivement sa meilleure performance. »

Une annonce qui relance donc la très bonne forme de CR7 à une semaine du 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, mais qui jette toujours le doute sur son avenir à Manchester United. Récemment, son départ était même envisagé à l'issue de la saison. The Sun assurait que trois clubs ouvraient l'oeil pour enrôler le Portugais de 37 ans. Il s'agirait du PSG, du Bayern Munich et de l'AS Rome.