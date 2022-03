ASSE : Après le FC Metz, Saint-Etienne prend une belle décision

Publié par Thomas le 07 mars 2022 à 18:16

Au lendemain d'une victoire pleine de panache contre le FC Metz, l' ASSE a pris une grande décision concernant la guerre en Ukraine.

ASSE : Sainté s’engage pour le peuple ukrainien

Tout va mieux à l’AS Saint-Etienne, victorieux du FC Metz ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Pascal Dupraz retrouvent le sourire et se remettent à rêver du maintien à la fin de la saison. Métamorphosés depuis l’arrivée du coach savoyard en décembre dernier, les Verts affichent une forme étincelante ces dernières semaines, glanant 13 points lors des 6 derniers matches, du jamais vu depuis les mois d’octobre et novembre 2019. Tout juste sorti de la zone rouge (17e à égalité de point avec Troyes, 16e), l’ ASSE a décidé ce lundi de mettre la joie sportive de côté pour venir en aide au peuple ukrainien.

Comme annoncé sur ses réseaux sociaux, l’AS Saint-Etienne a décidé de mettre aux enchères l’entièreté des maillots des Verts utilisés contre le FC Metz dimanche, au profit de l’ONG des Pompiers Humanitaires Français, qui œuvrent actuellement à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne pour créer des couloirs humanitaires et évacuer la population ukrainienne qui fuit la guerre sur son sol. Ces vingt tuniques vertes sont mises en vente à partir de ce lundi sur le site officiel de la Boutique des Verts jusqu'au vendredi 11 mars, 18 h. C’est le second élan de solidarité de l’équipe ligérienne pour le peuple ukrainien, après les flocages spécialisés " Peace for All " utilisés face aux Grenats à Geoffroy-Guichard ce week-end.

Pascal Dupraz fier de son groupe

Les Stéphanois peuvent remercier leur nouveau coach, qui a su remettre sur pied une équipe agonisante et au bord du chaos en première partie de saison. Dans la retenue, comme souvent, après la victoire, Pascal Dupraz a tenu à faire l’éloge de ses joueurs, dont il loue la combativité et les valeurs chaque semaine depuis son arrivée en terre ligérienne. " J'ai un groupe uni, avec des garçons exceptionnels dans le comportement. Le public ne s'y trompe pas. S'il vient, ce n'est pas pour les beaux yeux des joueurs mais parce qu'ils s'emploient ", a déclaré le technicien français qui rappelle tout de même que " avec 25 points, on ne se maintient pas. L'écart est tenu. Il faut donc rester dans cette dynamique et demeurer très vigilant ".