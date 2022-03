ASSE Mercato : Importante confidence sur Pascal Dupraz après Metz

Publié par ALEXIS le 07 mars 2022 à 10:04

Après la victoire face au FC Metz (1-0), Sada Thioub s’est exprimée sur ses sensations à l’ ASSE et sur le rôle de Pascal Dupraz dans son intégration.

ASSE Mercato : Sada Thioub, « le coach me fait confiance et me parle beaucoup »

Sada Thioub (26 ans) est arrivée à l’ ASSE en renfort le 5 janvier 2022, sous la forme d’un prêt d’une durée de six mois, jusqu’en juin 2022. Progressivement, il a gagné sa place au sein de l’équipe de départ de Pascal Dupraz, soit 5 titularisations en 8 matchs disputés en Ligue 1. Après la victoire de l’AS Saint-Étienne sur le FC Metz (1-0), l’ailier droit prêté par Angers SCO a fait le point sur ses premières apparitions sous le maillot des Verts, mais aussi sur la confiance de l’entraîneur de Sainté. « Sur le plan personnel, je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Le coach me fait confiance, il me parle beaucoup. Je suis ravi d'être là, j'espère continuer pour profiter de ces moments », a-t-il confié en zone mixte.

Dupraz défend le joueur prêté par Angers SCO

Pour rappel, des Stéphanois avaient émis des réserves sur le choix Sada Thioub pendant le mercato d’hiver. Il avait été critiqué sur son profil et sa forme lors de son arrivée dans le Forez. Mais Pascal Dupraz était monté au créneau pour le défendre et surtout mettre le joueur au défi. « Tout est relatif, Sada n'a pas 50 ans. Il y a 5 préparateurs physiques avec moi. […] Je l'annonce à Sada, il va doubler les séances. On va rattraper le temps perdu », avait-il promis. À l’arrivée, le Franco-Sénégalais a perdu du poids et il donne satisfaction au coach de l’ ASSE.

« Je suis satisfait du match de Sada Thioub. On le voulait. C'est un peu nouveau pour lui, mais il s'en sort bien. Il n'a pas trop eu le choix sur le poste (piston droit, ndlr) », avait apprécié le successeur de Claude Puel en février dernier. À noter que Sada Thioub a délivré une passe décisive lors de la victoire des Stéphanois à Clermont (2-1).