Real-PSG : Un médecin espagnol glace Madrid pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 14:05

Victime d'une semelle d'Idrissa Gueye, Kylian Mbappé donne des sueurs froides au PSG avant le choc contre le Real Madrid. Un médecin espagnol s'est prononcé sur son cas.

Kylian Mbappé prêt pour en découdre avec le Real Madrid

Depuis la semelle qu’il a reçu à l’entraînement lundi, la présence de Kylian Mbappé face au Real Madrid, mercredi soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, est remise en cause. En Espagne, certains supporters des Merengues exultent déjà quant au forfait du meilleur joueur de l’équipe du Paris Saint-Germain.

Une joie de courte durée à en croire le diagnostic d’un spécialiste espagnol. En effet, sur les antennes de La Cadena SER, le Dr Ripoll a solennellement assuré que Mbappé devrait pouvoir tenir sa place dans le onze de Mauricio Pochettino demain soir au stade Santiago Bernabeu.

« Je dirais aux madridistas : ‘abandonnez tout espoir’, Kylian Mbappé sera au Bernabeu. Il n'y a aucun doute », a lancé le médecin avant d’ajouter : « ce qui est plus douteux, c'est s'il pourra terminer le match ou être à 100% de ses capacités. C’est un joueur qui a eu en six saisons huit blessures, avec seulement 144 jours d'arrêt sur ces six saisons.

C'est un footballeur pour tout jouer. L'impact est important, mais si on regarde les images le pied n'est pas coincé. S'il avait été coincé avec le sol et avec la chaussure du joueur, ça aurait été un plus grand traumatisme et sa répercussion aussi. »

Comme l’a annoncé RMC ce matin, malgré son choc avec Idrissa Gueye, l’enfant de Bondy devrait donc bel et bien débuter face au Real Madrid. D’ailleurs, il figure dans le groupe annoncé par le club de la capitale pour le voyage à Madrid ce mardi.

Mbappé et Sergio Ramos présents à Madrid

Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé officiellement la liste des joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Annoncé incertain après une vilaine semelle d’Idrissa Gana Gueye, lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé figure sur la liste des 24 joueurs retenus pour le voyage à Madrid ce mardi. Après des examens complémentaires, l’international français de 23 ans a reçu le feu vert du staff médical du PSG pour effectuer le déplacement et jouer contre les Merengues.

Comme annoncé hier par l’entraîneur parisien, Sergio Ramos, blessé et forfait pour cette rencontre, a tout de même été autorisé à faire le voyage avec ses coéquipiers pour leur apporter son soutien dans un stade qu’il connaît du bout de ses doigts pour y avoir passé 16 années de sa carrière. Le groupe parisien s'envolera pour l'Espagne au cours de la journée.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Dagba, Kehrer, Hakimi, Diallo, Mendes, Ramos

Milieux : Pereira, Verratti, Gueye, Paredes, Dina Ebimbe, Wijnaldum, Simons, Michut, Draxler

Attaquants : Di Maria, Icardi, Messi, Neymar, Mbappé.