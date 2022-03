PSG Mercato : Di Maria s’en va, son successeur déjà trouvé !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 16:05

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas être retenu par le PSG. D’ailleurs, un nom circulerait déjà pour sa succession.

Le successeur d’Angel Di Maria déniché à Man City

Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United et un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria vit probablement ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D’après plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens, qui veulent apporter du sang neuf à leur effectif l’été prochain, ont décidé de ne pas lever l’option d’une saison supplémentaire contenue dans le contrat du milieu offensif de 34 ans.

Di Maria s’apprête donc à quitter librement la capitale à l’issue de la saison. Et comme pour confirmer que l’ancien ailier du Real Madrid ne sera pas à Paris la saison prochaine, Leonardo aurait déjà lancé les grandes manœuvres en vue de sa succession. Et aux dernières nouvelles, c’est du côté de l’Angleterre, précisément à Manchester City, que le directeur sportif du club de la capitale semble avoir déniché l’oiseau rare.

PSG Mercato : Riyad Mahrez visé par le Paris SG

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Riyad Mahrez pourrait revenir en France lors du prochain mercato estival en vue de prendre la place d’Angel Di Maria au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son engagement avec les Citizens, l’international marocain n'a toujours pas renouvelé et se poserait même des questions sur sa situation à Manchester City. Remplaçant de luxe au sein du groupe de Pep Guardiola, l’ancien pensionnaire du Havre ne serait pas contre l’idée d’une stabilité dans une équipe où il bénéficierait de l’entière confiance de l’entraîneur au point d’être un titulaire. Et d’après les informations de Foot Mercato, le PSG, qui devrait perdre Angel Di Maria l’été prochain, aimerait recruter Mahrez pour en faire son successeur.

Le média sportif explique que les dirigeants parisiens sont convaincus que l’ancien coéquipier de N’Golo Kanté à Leicester possède le profil idéal pour remplacer le meilleur passeur de l’histoire des Rouge et Bleu. Leonardo et les recruteurs du Paris SG ne tarissent pas d’éloges le natif de Sarcelles, en privé. Toutefois, le PSG devrait compter sur la concurrence de Chelsea. Mais l’intérêt des Blues pour le Ballon d’Or Africain 2016 serait lié à la vente du club. Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc en profiter pour tenter de récupérer le milieu de terrain offensif de 31 ans. D’autant que son transfert devrait se situer entre 30 et 40 millions d’euros.