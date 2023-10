Après la tentative avortée de l’été passé, le PSG peut-il encore s’offrir les services de Bernardo Silva ? Le milieu de Manchester City a livré un indice sur son avenir.

Mercato PSG : Bernardo Silva se plaît à Manchester City

Priorité de Luis Campos pour remplacer Lionel Messi et Neymar, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City, où il a fini par prolonger son contrat jusqu’en juin 2026. Pour autant, le conseiller football du Paris Saint-Germain ne s’avoue pas vaincu et garde la main sur ce dossier. Alors que Kylian Mbappé pourrait partir librement à l’issue de la saison, le milieu offensif des Citizens pourrait être une excellente recrue pour les Rouge et Bleu l’été prochain.

Cependant, il faudra convaincre l’un des chouchous de Pep Guardiola de quitter la Premier League pour revenir en Ligue 1. Une éventualité à laquelle ne semble pas penser le principal concerné, pour le moment. « On est très contents d’avoir plusieurs joueurs de Manchester City ici après notre très belle saison. Ma saison ? Je prends toujours autant de plaisir, je suis très content à Manchester », a déclaré Bernardo Silva sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet, lundi soir, à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or. Pour autant, le tarif fixé pour l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait relancer son avenir dans les mois à venir.

Bernardo Silva disponible pour 58M€ en 2024

Malgré diverses offres du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l’Arabie saoudite lors du dernier mercato estival, Manchester City a réussi à conserver son joueur de 29 ans, surtout que Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan avaient quitté l’effectif de Pep Guardiola. Toutefois, le champion de Premier League en titre n’est pas à l’abri d’une nouvelle offensive pour le compatriote de Cristiano Ronaldo puisqu’il dispose d’une clause libératoire de 58 millions d’euros dans son nouveau bail. Activable à l’été 2024, cette clause aurait redonné espoir au Paris SG quant à son souhait de s’offrir les services de Bernardo Silva.