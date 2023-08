Poussé vers la sortie après onze années de présence en Ligue 1, Marco Verratti pourrait quitter les rangs du PSG dans ces derniers jours du Mercato estival.

Mercato PSG : Une offre officielle tombe pour Marco Verratti

À en croire les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe ce mardi, Al-Arabi aurait formulé une première proposition officielle au Paris Saint-Germain pour Marco Verratti. Intéressé par l’international italien depuis le début du mercato et très insistant depuis des mois, Al-Hilal, qui a recruté Neymar cet été, n’a toujours pas fait de nouvelles propositions après les deux premières de 30 et 45 millions d’euros refusées par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Une situation qui pourrait bien profiter à Al-Arabi.

Selon le journal sportif, « les dirigeants qatariens, accompagnés d’Antero Henrique dans leur démarche, tentent de convaincre Verratti. » Le nouveau club de Roberto Firmino et Riyad Mahrez aurait également transmis une première offre officielle au PSG, dont le montant n’a pas été dévoilé. Toutefois, cette dernière serait en dessous de ce que demande les Rouge et Bleu, mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Pour beaucoup d’observateurs, l’histoire entre Marco Verratti et le Paris SG est désormais terminée.

Le sort de Marco Verratti déjà scellé au Paris SG ?

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français Christophe Galtier a récemment expliqué qu’un départ de Marco Verratti cet été ne serait pas vraiment dommageable pour le nouveau PSG de Luis Enrique. « Pour moi Verratti, c’est terminé. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu’il est là, il n’a jamais pris conscience de ce qu’était la carrière et la vie d’un footballeur professionnel de haut niveau (…) Donc rideau. Next », a expliqué le consultant sportif.